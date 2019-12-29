بيير عقل: قاعات توت عنخ آمون من أهم القاعات الموجودة في المتحف المصري الكبير وتبلغ مساحتها 9000 متر.. فيديو

قال المهندس بيير عقل مسؤول الإنشاء في المتحف المصري الكبير،إن التشطيبات النهائية على المشروع كما أنه جارى الانتهاء من كافة أعمال التنسيق الخارجي ونقوم بفرش المتحف بمعروضات توت غنخ امون.
وأضاف"عقل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم" المذاع علي قناه"DMC"أن قاعات توت عنخ آمون من أهم وأكبر القاعات الموجودة في المتحف المصري الكبير حيث يبلغ مساحتها 9000 متر مسطح بالإضافة إلى أنه جارى نقل الآثار من المتحف المصرى القديم بالتحرير إلى المتحف الكبير .
وأوضح"عقل":أننا نقوم بفرش الآثار التي اتت من المتحف القديم على السلم الكبير بالمتحف الكبير لافتا الى اننا وصلنا في اعمال التشطيب الى نسبة 90%.
وتابع"عقل " ان المبنى الملحق بالمتحف اوشكنا ايضا على الانتهاء منه ويحتوى هذا الملحق على سينما ثلاثية الابعاد وعلي مسرح ويحتوى على قاعة مؤتمرات عملاقة .
واستكمل"عقل"أن قاعة المؤتمرات العملاقة ستكون مجهزة بأحدث التجهيزات ونعمل الآن على قدم وساق للانتهاء من المتحف.
وأضاف"عقل" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"اليوم" المذاع علي قناه"DMC"أن قاعات توت عنخ آمون من أهم وأكبر القاعات الموجودة في المتحف المصري الكبير حيث يبلغ مساحتها 9000 متر مسطح بالإضافة إلى أنه جارى نقل الآثار من المتحف المصرى القديم بالتحرير إلى المتحف الكبير .
وأوضح"عقل":أننا نقوم بفرش الآثار التي اتت من المتحف القديم على السلم الكبير بالمتحف الكبير لافتا الى اننا وصلنا في اعمال التشطيب الى نسبة 90%.
وتابع"عقل " ان المبنى الملحق بالمتحف اوشكنا ايضا على الانتهاء منه ويحتوى هذا الملحق على سينما ثلاثية الابعاد وعلي مسرح ويحتوى على قاعة مؤتمرات عملاقة .
واستكمل"عقل"أن قاعة المؤتمرات العملاقة ستكون مجهزة بأحدث التجهيزات ونعمل الآن على قدم وساق للانتهاء من المتحف.