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تكنولوجيا

محادثات بين آبل وشارب لشراء مصنع خاص بشاشات آيفون

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:01 م
صدى البلد
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كريم جمال
أفادت تقارير تقنية عن بدء محادثات بين شركتى آبل الأمريكية وشارب اليابانية لشراء مصنع مختص بتصنيع شاشات آيفون من نوع OLED .

وبحسب فون آرينا التقنى، ستضخ آبل الأمريكية 100 مليون دولار فى هذا المصنع باليابان ليكون هو مزدها الرئيسى بالشاشات بدلًا من الصين، حيث كانت تصنع بالأخيرة شاشات من نوع LCD.

وهناك محادثات يابانية مع آبل لنقل مصنعها الرئيسى الخاص بـ آيفون فى اليابان بتكلفة تتخطى 820 مليون دولار، وستكون شارب المملوكة علامة Foxconn مسؤولة عن توزيع آيفون حول العالم.

وفى حالة قبول العرض فالمصنع المجهز لذلك يقع فى جنوب غرب اليابان بمدينة Hakusan، بينما ستبلغ تكلفة تشغيله بكل قوته حوالى 1.5 مليار دولار.

يذكر أن هاتف سيقدم من آبل بشاشة من نوع LCD، سيكون iPhone 9 والذى سيظهر فى العام القادم.
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