فوائد اليوجا للبنات .. تخفف من اعراض سرطان الثدى

فوائد اليوجا للبنات، كثيرة جدا حيث أن اليوجا تفيد الجسم والعقل، وتعد أحد التمارين الهامة التى يجب أن تعكف عليها البنات من أجل الحصول على جسم مشدود وصحى، كما أن اليوجا تعمل على تهدئة القلق ، وتحسين حالتك المزاجية ، وتخفيف أعراض انقطاع الطمث، وإدارة الإجهاد ، وغير ذلك الكثير من فوائد اليوجا للبنات.



فوائد اليوجا للبنات

تعزز صحتك ورفاهيتك العاطفية أشياء توفرها لكى سيدتى ممارسة اليوجا فهناك العديد من فوائد اليوجا للبنات والتى تتضمن مايلي :-



- المرونة

توفر اليوجا المرونة للجسم كله وخاصة لأولئك الأشخاص الذين يعانون من صعوبة في لمس أصابع قدميه، لذلك تساعد ممارسة اليوجا بانتظام على تخفيف ألم العضلات.



- تحسين الحالة المزاجية

هل تعلم أن قضاء بعض الوقت في ممارسة اليوجا يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية وحالتك المزاجية، حيث أظهرت الدراسات أن نقص الدم المؤكسج في المخ يمكن أن يكون له تأثير سلبي على مزاج الشخص.



- تساعدكي على النوم

الأرق هي القضية التي تواجه الكثير البنات، حيث أن قلة النوم يمكن أن تسبب المرض والمرض والإجهاد لذلك يُنصح بممارسة اليوجا عشر دقائق قبل النوم وبالتالى تساعد جسمك على الهدوء والاستعداد لنوم جيد ليلًا.



- تخفيف القلق والاكتئاب

ممارسة البنات لليوجا يمكن أن تساعد في تهدئة العقل وتخفيف المخاوف من حياتنا اليومية.



- انقطاع الطمث

ثبت أن اليوجا تساعد النساء اللاتى يعانين من أعراض انقطاع الطمث حيث تستطيع اليوجا أن تقلل من ارتفاع ضغط الدم وتولد الأوكسجين والدورة الدموية في الجسم.





- اليوجا للحوامل

اليوجا تعد الطريقة الأفضل لتعد السيدات الحوامل أنفسهن للمخاض والولادة، حيث أن اليوجا تعمل على تخفيف التوتر من أسفل الظهر والوركين والصدر والظهر العلوي والرقبة والكتفين وتهدئة الجهاز العصبي، فضلا عن التواصل مع الطفل، وزيادة الدورة الدموية



- سرطان الثدي

تظهر الأبحاث أن اليوجا يمكن أن تخفف من أعراض الغثيان والتعب والاكتئاب والقلق التي تصاحب علاج سرطان الثدي، حيث تساعد اليوجا السيدات على التنفس أثناء خضوعها لعلاج سرطان الثدي.



- فقدان الوزن

تساعد ممارسة اليوجا الجسم على تناول القليل من الطعام والحفاظ على الصحة وبالتالى فقدان الوزن.



مصدر المعلومات مواقع womenshealthct وlivestrong .