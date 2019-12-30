أرملة لأهل الخير: أحتاج لمساعدة في مصاريف المعيشة والدراسة لأبنائى

أرملة في العقد الرابع من عمرها، تكافح من أجل إطعام أبنائها الصغار وتربيتهم، فلا تجد من يوفر لها سبل العيش الكريم.



وتقول إيناس مصطفى أحمد، البالغة من العمر 44عاما، أرملة، وتقيم في شارع ٦٢ شارع عبدالفتاح عزب، بحى بولاق الدكرور بالجيزة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، توفى زوجى منذ سنوات، وترك لى ٣ أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأنا لا أتقاضى أى معاش، وليس لدى أى دخل أو مصدر رزق، مناشدة فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في مصاريف المعيشة والدراسة لأبنائى، نظرا لظروفى المعيشية القاسية.



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