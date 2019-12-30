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بين الناس

أرملة لأهل الخير: أحتاج لمساعدة في مصاريف المعيشة والدراسة لأبنائى

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
أرملة في العقد الرابع من عمرها، تكافح من أجل إطعام أبنائها الصغار وتربيتهم، فلا تجد من يوفر لها سبل العيش الكريم.

وتقول إيناس مصطفى أحمد، البالغة من العمر 44عاما، أرملة، وتقيم في شارع ٦٢ شارع عبدالفتاح عزب، بحى بولاق الدكرور بالجيزة،في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، توفى زوجى منذ سنوات، وترك لى ٣ أبناء في مراحل التعليم المختلفة، وأنا لا أتقاضى أى معاش، وليس لدى أى دخل أو مصدر رزق، مناشدة فاعلى الخير من أصحاب القلوب الرحيمة مساعدتى في مصاريف المعيشة والدراسة لأبنائى، نظرا لظروفى المعيشية القاسية.

للتواصل مع الحالة : ٠١١١٨٩٠١٩٠٠

يقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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