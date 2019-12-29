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6 أطعمة تعالج التهابات المفاصل.. تعرف عليها

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:27 م
6 أطعمة تعالج التهابات
6 أطعمة تعالج التهابات المفاصل.. تعرفوا عليها
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اسماء محمد
تعد التهابات المفاصل من أكثر الأمراض انتشارا بين البشر، وتنتشر فى صورة أنواع عديدة أكثرها انتشارا النقرس، والروماتويد ، فيبروميالغيا "متلازمة الألم الليفي العضلي" ، والتهاب المفاصل الروماتيزمي (RA).

وأثبتت الكثير من الأبحاث ارتباط بعض الأطعمة بتحسين حالة المريض المصاب بأحد أنواع التهابات المفاصل .

ووفقا لما ذكره موقع "medicalnewstoday " أن اتباع نظام غذائي صحي ومتوازن مع ممارسة قدر مناسب من الرياضة، وتجنب التدخين والكحوليات يؤثر بشكل ملحوظ فى علاج الأشخاص المصابين بالتهاب المفاصل ومنع تدهور حالتهم الصحية.

وإليكم أفضل أنواع الطعام التى تساعد في علاج التهابات المفاصل والتخفيف من شدة الألم.

- الأسماك الطازجة
- المكسرات والبذور
- الفواكه والخضراوات
- الفاصوليا باستثناء النقرس
- زيت الزيتون
- الحبوب بجميع أنواعها
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