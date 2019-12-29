محافظ دمياط تكشف عن آخر تطورات حالة ضحايا أتوبيس العمال..فيديو

قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،إن حادث أتوبيس العمال نتيجة ان سائق المقطورة قام بالاصطدام بالاتوبيس وقد تم وصول عدد الوفيات إلى 23 فرد وعدد المصابين 6 أفراد وحالتهم مستقرة إلى حد ما.
وأضافت"عوض" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"حضرة المواطن"المذاع علي قناه"الحدث اليوم"،أن المصابين في انتظار عمل العمليات اللازمة لهم ونحن نتركها فتره قبل إجراء العمليات لمراقبة الوعي الخاص بهم.
وأوضحت"عوض"أن بعض المصابين لديهم نزيف في المخ والبعض الاخر لديه ارتجاج مؤقت وبعضهم لديه كسور في الزراع والبعض الاخر لديه كسور في القدم.
وتابعت"عوض"أن العمال مؤمن عليهم في الشركة التابعة لهم كما ان الشركة ستقوم بصرف مبالغ الي المتوفين والمصابين.
واستكملت"عوض"أن المستشفيات التي قامت بالدخول في التأمين الصحي التابع لمحافظة بورسعيد أولي اهتمام تام بالمصابين.
وأضافت"عوض" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"حضرة المواطن"المذاع علي قناه"الحدث اليوم"،أن المصابين في انتظار عمل العمليات اللازمة لهم ونحن نتركها فتره قبل إجراء العمليات لمراقبة الوعي الخاص بهم.
وأوضحت"عوض"أن بعض المصابين لديهم نزيف في المخ والبعض الاخر لديه ارتجاج مؤقت وبعضهم لديه كسور في الزراع والبعض الاخر لديه كسور في القدم.
وتابعت"عوض"أن العمال مؤمن عليهم في الشركة التابعة لهم كما ان الشركة ستقوم بصرف مبالغ الي المتوفين والمصابين.
واستكملت"عوض"أن المستشفيات التي قامت بالدخول في التأمين الصحي التابع لمحافظة بورسعيد أولي اهتمام تام بالمصابين.