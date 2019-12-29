AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

محافظ دمياط تكشف عن آخر تطورات حالة ضحايا أتوبيس العمال..فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:02 م
حادث بورسعيد
حادث بورسعيد
Advertisements
إبراهيم القادري
قالت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ،إن حادث أتوبيس العمال نتيجة ان سائق المقطورة قام بالاصطدام بالاتوبيس وقد تم وصول عدد الوفيات إلى 23 فرد وعدد المصابين 6 أفراد وحالتهم مستقرة إلى حد ما.

وأضافت"عوض" خلال مداخلة هاتفية في برنامج"حضرة المواطن"المذاع علي قناه"الحدث اليوم"،أن المصابين في انتظار عمل العمليات اللازمة لهم ونحن نتركها فتره قبل إجراء العمليات لمراقبة الوعي الخاص بهم.

وأوضحت"عوض"أن بعض المصابين لديهم نزيف في المخ والبعض الاخر لديه ارتجاج مؤقت وبعضهم لديه كسور في الزراع والبعض الاخر لديه كسور في القدم.

وتابعت"عوض"أن العمال مؤمن عليهم في الشركة التابعة لهم كما ان الشركة ستقوم بصرف مبالغ الي المتوفين والمصابين.

واستكملت"عوض"أن المستشفيات التي قامت بالدخول في التأمين الصحي التابع لمحافظة بورسعيد أولي اهتمام تام بالمصابين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة.. أسماء الوفيات والمصابين.. مناظرة النيابة والاستماع لأقوال مقاول .. ودور محافظ الجيزة فى انهيار برج كهرباء أوسيم

شهداء لقمة العيش ..ارتفاع عدد وفيات حادث طريق بورسعيد - دمياط لـ21

الجثث تحولت لـ أشلاء .. التحفظ على سائق المقطورة المتسبب فى مصرع 23 شخصا بـ طريق بورسعيد – دمياط | التفاصيل الكاملة

محافظ بورسعيد يحكى التفاصيل المرعبة لحادث أتوبيس العمال

مصرع 23 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط.. مدير الأمن يوجه بسرعة تسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد.. تحرك عاجل من المحافظ

صحة بورسعيد تكشف عدد حالات الوفاة والمصابين في حادث أتوبيس الموت

ترشيحاتنا

أفقد امرأة النطق.. احذري كريم تفتيح البشرة يصيب بأمراض خطيرة

سحر وأعمال سفلية.. عريس وعروسة مطلوبان على وجه السرعة.. صور

كلاكيت رابع مرة.. وقفة رمضان تشعل أزمة جديدة بين الأهلي والزمالك.. فيديو

كل الاحتمالات مفتوحة والصراع مستمر.. فرص الأهلي فى التأهل لدور الـ 8 بدوري أبطال إفريقيا

رسالة مؤثرة من مدرب الأهلي لـ سعد سمير بعد إصابته في وتر أكيليس

ضحية جديدة.. قطار ليفربول السريع يدهس وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محدش خلف غيركم | نجمات يتعرضن للشتائم لإخفاء وجوه أبنائهن.. صور

هنتعشى إيه النهاردة .. فطيرة التونة وسلطة فجل وكنافة بالكريمة

من يقلد الآخر .. محمد رمضان أم محمد عادل إمام؟