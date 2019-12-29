محافظ دمياط تكشف عن آخر تطورات حالة ضحايا أتوبيس العمال..فيديو

مصرع 23 في تصادم مقطورة وأتوبيس على طريق بورسعيد - دمياط.. مدير الأمن يوجه بسرعة تسهيل إجراءات دفن ضحايا حادث أتوبيس بورسعيد.. تحرك عاجل من المحافظ