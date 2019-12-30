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برلمان

صحة البرلمان تطالب بحكام الرقابة على مصانع بير السلم

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:01 ص
مصانع بير السلم
مصانع بير السلم
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حسن رضوان
أكدت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، ضرورة أن تقوم الحكومة بحكام الرقابة على مصانع بير السلم لأنها تقوم بإنتاج منتجات مغشوشة من الممكن أن تهدد صحة المواطن بشكل كبير.

وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يقومون بشراء عبوات الصابون السائل المغشوشة من البائعين الجائلين ومجهولة المصدر بشكل مباشر، مؤكدة على ضرورة إحكام الرقابة من جانب الحكومة على هؤلاء وتوجيه العقوبات الرادعة لهم.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أيضا بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار شراء اي منتج من مصدر مجهول، بالاضافة إلى سرعة اعدام العبوات الفارغة من هذه المنتجات سواء كانت صابون او غيرها لعدم استخدامها مرة أخرى من جانب مصانع بير السلم.

يأتى ذلك بعد أن علن سمير البطيخي عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، عن تقدمه بطلب إحاطة إلى الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بشأن إدخال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي.

وقال "البطيخي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن هناك العديد من مصانع بير السلم، بالإضافة إلى التكاتك والموتوسيكلات المختلفة التي تتجول في شوارع القاهرة بدون ترخيص او تامين او مراقبة من جانب الحكومة.

وأوضح عضو لجنة الصناعة بالبرلمان، أن مصانع بير السلم تقوم بتصنيع العديد من المنتجات التي الباهظة الثمن التي يتداولها العديد من المواطنين مثل طفايات الحريق وحفاضات الأطفال والسلع والمنتجات الاخرى ولكن الاغلبية العظمى منها منتهية الصلاحية بسبب عدم دخولها في الاقتصاد الرسمي وعدم إشراف الحكومة عليها.

وأكد النائب أن دخول هذه المصانع في الاقتصاد الرسمي سينتج عنه زيادة كبيرة في الاقتصاد القومي للدولة فضلا عن إحكام الرقابة على المنتجات التي تنتج من هذه المصانع.

وأكد النائب ضرورة تقديم تسهيلات تتمثل في تسهيل إجراءات توصيل الكهرباء والغاز والمياه إلى هذه المصانع التي ترغب في الانضمام للاقتصاد الرسمي فضلا عن توفير وبسيط الخدمات الأخرى التي تتمثل في التأمينات على العاملين بهذه المصانع.
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