رئيس جمعيات الجيزة الزراعية: مشاريع الرئيس السيسي ساهمت في إنقاذ الفلاح

قال محمد عامر، رئيس جمعيات الجيزة الزراعية، إن البذور المصرية كانت الأقوى في العالم منذ فجر التاريخ، لافتا إلى أن مشاريع الدولة التي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي أنقذت الزراعة في مصر.



ونوه "محمد عامر"، خلال لقاء تلفزيوني على قناة "الحياة" الفضائية، إلى أن البذور المصرية الخالصة قد أرسلت للخارج خلال عهود سابقة، مؤكدا "الفلاح اتدمر لأكثر من 20 عام".



وتابع محمد عامر، رئيس جمعيات الجيزة الزراعية، أن بعض الشركات الاستثمارية ساهمت في تدمير الفلاحين والزراعة في مصر، بجانب فساد بعض البذور والمبيدات التي تورد للفلاحين.