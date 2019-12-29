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مرأة

بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:48 م
لينا الفيشاوي
لينا الفيشاوي
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رضوى حسام
تصدرت لينا الفيشاوي أبنة الفنان أحمد الفيشاوي اليوم تريند مؤشر البحث على موقع جوجل.

واعتادت لينا الفيشاوي على إثارة الجدل بسبب علاقتها بأبيها أحمد الفيشاوي، رغم أنها لا تعتبر من أبناء المشاهير الذين يهتمون بصيحات الموضة في إطلالاتها.

وتتميز لينا الفيشاوي ببساطة إطلالاتها في أحيان، والجرأة في أحيان آخرى، بينما الناحية الجمالية تتميز لينا الفيشاوي بالشعر الكيرلي ولا تتكلف في وضع الماكياج .

من جهة أخرى، نشر الفنان أحمد الفيشاوي برومو تشويقيا لفيلم "أشباح أوروبا"، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

الفيلم يشارك في بطولته أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وهو قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري، وإخراج محمد حماقي في أولى تجاربه الإخراجية.
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور إطلالات ابنة أحمد الفيشاوي بين البساطة والجرأة
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