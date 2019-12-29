ربنا يسعدك زي ما بتسعد اللي حواليك.. حلا شيحة تهنئ أشرف زكى بعيد ميلاده

حرصت الفنانة حلا شيحة على تهنئة نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، بعيد ميلاده الـ59، والذي يوافق اليوم 29 ديسمبر الجاري.



ونشرت "حلا شيحة" صورة، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، للفنان اشرف زكى وزوجته الفنانة روجينا وعلقت قائلة "اشرف زكي الجميل بزيادة كل سنة و انت طيب و يارب يسعدك دايمًا زي ما بتسعد اللي حواليك ويارب ٢٠٢٠ تبقي وش الخير عليك و علي روجينا والولاد و دايما من نجاح لنجاح 🙏🙏🙏♥️💞♥️"



يذكر ان الفنانة حلا شيحة، تعاقدت على بطولة فيلم تامر حسني الجديد "مش أنا"، وذلك بعد ترشيح الفنانة مي عز الدين للدور، بجانب عدة ترشيحات أخرى.



فيلم "مش أنا" هو التعاون الأول بين تامر حسنى والمخرجة سارة وفيق، وهو قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، ومن إنتاج T H برودكشن وسينرجى فيلمز.



يذكر أن حلا عادت إلى عالم الفن مرة بمسلسل "زلزال"، بجانب الفنان محمد رمضان والذي تم عرضه في رمضان الماضي، وذلك بعد غياب دام ما يقرب من 12 عاما عن الأضواء.



وجسدت ضمن المسلسل شخصية فتاة صعيدية، تقع في غرام محمد رمضان "زلزال"، بمرور الأحداث، وقد حقق المسلسل نجاحا كبيرا.