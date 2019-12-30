بسبب قلة الخروجات.. ستات البيوت الأكثر عرضة للاكتئاب في الشتاء

في بداية العام الجديد ومع فصل الشتاء والجو البرد يعاني الكثير من اكتئاب الشتاء، ويقول الدكتور الصيدلي باهر السعيد علي برنامج كبسولة بصدي البلد ان سبب الاكتئاب في الشتاء هو عدم التعرض للشمس وعدم الخروج من المنزل في الشتاء .



وحيث ان فيتامين د الذي تمدنا الشمس به ولذلك فأن السلوتنين المتحكم في تحسين المزاج يقل مع فيتامين د وقد يكون اكثر الناس عرضه لأكتئاب الشتاء هما ربات المنزل وستات البيوت وذلك لعدم خروجهم في الشتاء من المنزل وعدم تعرضهم للشمس.



ونصح باهر ربات المنزل بالخروج في الشتاء والنزول صباحا وذلك حتي يتعرض الجسم للشمس مما يجعلنا في حالة مزاجية افضل .



واضاف باهر اذا ليس بأمكان السيدة الخروج من المنزل في البرد يمكنك ان تقومي بفتح منافذ الشقة والشرفات في الصباح حتي يتغير جو المنزل ويغير من حالتك النفسية ويعمل علي تحسين مزاجك ومزاج اولادك وعدم التعرض للاكتئاب في البرد .