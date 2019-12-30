بعد المبادرة الرئاسية.. برلماني: السيسي هدفه وضع المواطن المصري على الطريق الصحيح

أشاد حاتم عبد الحميد عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في أطلاق مبادرة لـ صحة السيدات الحوامل خلال شهر يناير المقبل ، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.



وقال " عبد الحميد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذة المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست المبادرة الواحدة التي يطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي وتصب في مصلحة المواطن فهو قام بطلاق العديد من المبادرات الهامة التي تستهدف أيضا رفع المستوى المعيشي له.



وأشار عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان، أن من أبرز المبادرات التي أطلقها الرئيس هي 100 مليون صحة و تكافل وكرامة وغيرها، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي الإنسان هدفه هو وضع المواطن المصري على الطريق الصحيح.



وجاء ذلك بعد أن أجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الاحد بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلًا عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.



وقد وجه الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا الصدد، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.



وفي إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة؛ وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير المقبل، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشددًا على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.



وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة استعرضت كذلك خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقًا لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.



كما عرضت الدكتورة هالة زايد هيكل الكوادر البشرية الطبية لدى وزارة الصحة وخطط الارتقاء بهم من خلال النهوض بالتعليم الطبي المهني؛ خاصةً من خلال تطوير برنامج الزمالة المصرية بالتعاون مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، وتحديدًا الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، إلى جانب تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية بهدف زيادة فرص وكفاءة التدريب المتاح.



وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نتائج تطبيق مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية.

