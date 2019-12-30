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طريقة تحضير الفشار بالكراميل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:01 ص
طريقة تحضير الفشار
طريقة تحضير الفشار بالكراميل
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نهى هجرس
يعد الفشار من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، وخاصة الأطفال الذين يفضلون التجديد فى جميع الأكلات، ولذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الفشار بالكراميل على طريقة الشيف سالى فؤاد.

مكونات للفشار بالكراميل:-
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- ملعقة كبيرة من زيت الذرة
- ثلث كوب من بذور الفشار
- رشة ملح


الكراميل:-
- كوب من السكر
- نصف كوب من السكر
- ملعقتان كبيرتان من الزبدة

طريقة التحضير للفشار بالكراميل:-

- ضعي الزبدة والزيت وبذور الفشار في قدر على نار هادئة، واتركيها حتى يبدأ الفشار بالفرقعة.
- ضعي الفشار جانبًا وابدئي بصنع الكراميل. ضعي السكر والماء في قدر على النار، واخلطي مرة واحدة فقط حتى يذوب السكر مع الماء.
- اتركي الخليط على النار ولا تحركيه، وانتظري حتى يصبح لونه كالكراميل، وتأكدي من ألا يحترق، وبعد ذلك أضيفي الزبدة.
- بعد التأكد من إذابة الزبدة في خليط السكر اسكبي الناتج على الفشار واخلطي جيدًا.
- ضعي الفشار في الصينية ثم في الفرن مدة عشر دقائق فقط، وحركيه عند خروجه حتى تتأكدي من أن الكراميل توزع جيدًا.
- انتظري حتى يبرد تمامًا، ثم فتتيه وقدميه.

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