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سفير الأردن بالقاهرة: محاربة الفكر بالفكر أهم خطوات التصدي للإرهاب | فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:57 م
السفير على العايد،
السفير على العايد، سفير الأردن بالقاهرة
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محمد حليم قنديل
قال السفير علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة، إن محاربة الفكر بالفكر هي من أهم خطوات التصدي لظاهرة الإرهاب.

وأضاف السفير علي العايد، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن سكان الوطن العربي 70% منهم تحت سن الـ 30.

وتابع سفير الأردن بالقاهرة، أن مصر لديها استراتيجية للتصدي لظاهرة الإرهاب على المستوى الأمنى.

وأشار إلى أن، الشباب الأردنى يشارك فى كافة مؤتمرات الشباب التى تعقدها مصر وسعداء بالتجربة في المشاركة.

وأوضح السفير على العايد، يجب أن يشعر الشاب العربي بأنه جزء من اتخاذ القرار لدى الحكومة وذلك يتم من خلال مشاركتهم الفعالة فى الدور السياسي بالدولة.
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