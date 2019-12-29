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برلمان

صحة البرلمان: مبادرة الرئيس لـ الحوامل تمنع انتقال الأمراض من الأم للجنين

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 08:53 م
الرئيس السيسى
الرئيس السيسى
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حسن رضوان
ثمن فؤاد حسب الله عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق مبادرة لـ صحة السيدات الحوامل خلال شهر يناير المقبل ، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين.

وقال "حسب الله" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أنه عندما يطلق الرئيس السيسي مبادرة تقوم جميع الجهات المسؤولة بتولي تنفيذها على أكمل وجهة، مؤكدة أن هناك مشاكل كثيرة خاصة بانتقال الأمراض إلى الجنين وهذه المبادرة ستمنع تماما هذا الأمر.

يأتى ذلك بعد أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الأحد، بالدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة محاور استراتيجية وزارة الصحة والسكان، لا سيما فيما يتعلق بالخطوات التنفيذية الجارية حاليًا في محافظة بورسعيد الخاصة بمنظومة التأمين الصحي الشامل، وكذلك نتائج المبادرات الرئاسية المتعلقة بالصحة العامة، فضلًا عن خطة الوزارة للنهوض بالتعليم الطبي المهني وتأهيل وتدريب الكوادر البشرية.

ووجه الرئيس بمواصلة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق في كافة الجوانب الفنية، والبشرية، والطبية والمالية لضمان تقديم خدمة ذات جودة عالية، بهدف تدشين مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة تلك الخدمات والتقييم المستمر والدوري لتطور الأداء في هذا الصدد، في ضوء الأولوية المتقدمة التي يحظى بها قطاع الرعاية الطبية في خطط الدولة.

وفي إطار سلسلة المبادرات الرئاسية للارتقاء بالصحة العامة؛ وجه الرئيس بإطلاق مبادرة لـ"صحة السيدات الحوامل" خلال شهر يناير المقبل، وذلك لكشف وعلاج الأمراض لدى الأم ومنع انتقالها إلى الجنين، مشددًا على أن تكون المبادرة وفق أعلى المعايير المتطورة للكشف والعلاج بما يراعي صحة وسلامة الأم والجنين.

وأوضح المتحدث الرسمي أن وزيرة الصحة استعرضت كذلك خطوات إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل في باقي محافظات المرحلة الأولى، لا سيما من خلال حصر الإمكانات والقدرات الطبية لكل محافظة وتحديد احتياجاتها الصحية، مع رفع كفاءة العاملين بالقطاع الصحي بتلك المحافظات وإعداد المنشآت الطبية بها وفقًا لمعايير الاعتماد للتسجيل بالمنظومة.

كما عرضت الدكتورة هالة زايد هيكل الكوادر البشرية الطبية لدى وزارة الصحة وخطط الارتقاء بهم من خلال النهوض بالتعليم الطبي المهني؛ خاصةً من خلال تطوير برنامج الزمالة المصرية بالتعاون مع كبرى الجهات الدولية المانحة للشهادات المهنية، وتحديدًا الكلية الملكية ببريطانيا وجامعة هارفارد، إلى جانب تطوير نظام التكليف للأطباء وربطه بالزمالة المصرية بهدف زيادة فرص وكفاءة التدريب المتاح.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية،  أن الاجتماع تطرق كذلك إلى استعراض نتائج تطبيق مبادرة 100 مليون صحة للكشف عن فيروس "سي" بين طلاب المدارس على مستوى الجمهورية، فضلًا عن نتائج تطبيق مبادرة السيد الرئيس للكشف المبكر عن أمراض "الأنيميا والسمنة والتقزم" لطلاب المرحلة الابتدائية.

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