نجم بيراميدز يوجه رسالة لـ سعد سمير بعد تعرضه للإصابة

وجه أحمد توفيق لاعب بيراميدز رسالة لزميله سعد الدين سمير لاعب الأهلى عقب تأكد إصابته بقطع في وتر أكيليس.





ونشر توفيق صورة لسعد عبر حسابه بموقع التواصل "إنستجرام"، معلقا "الف الف مليون سلامة عليك يا اخويا".





وكان سعد اضطر إلى مغادرة ملعب اللقاء في الدقيقة 12 من الشوط الأول بعد سقوطه في وسط الملعب دون تدخل من أحد، ليحل زميله رامي ربيعة بديلًا له.





ومن المقرر أن يجري سعد عملية جراحية في وتر أكيليس، حيث من المتوقع غيابه عن الملاعب مدة لا تقل عن 8 أشهر.





وكان سعد غاب عن الأهلي لمدة 8 أشهر سابقة بسبب إصابته بقطع جزئي في الرباط الصليبي خلال مباراة الفريق الأحمر أمام صن داونز الجنوب أفريقي بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية.



