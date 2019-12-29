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محافظات

شعراوي: تحويل 500 مليون جنيه إلى محافظات المرحلة الأولى في مبادرة حياة كريمة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:09 م
اللواء محمود شعراوى
اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
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شمس يونس
أعلن اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أنه تم تحويل مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه إلى محافظات المرحلة الأولى لمبادرة "حياة كريمة" لتبدأ في تنفيذ المشروعات، وجارٍ متابعة تحويل باقي المخصصات المالية؛ وذلك للإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات المبادرة في القرى الـ١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولى.

جاء ذلك خلال ورشة العمل التي عقدها وزير التنمية المحلية اليوم، بمحافظة الأقصر بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.
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وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على جدول زمنى محدد لتوقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، هيئة الأبنية التعليمية ، وزارة الصحة

وستقوم محافظات المرحلة الأولى بإسناد مشروعات مياه الشرب والطرق والري والكهرباء للجهات المختصة المحلية بشكل عاجل.

وتم التشديد على ضرورة نهو إسناد المشروعات للمقاولين قبل نهاية يناير القادم ٢٠٢٠ ، مع ضرورة وضع جدول زمنى للتنفيذ للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها علي أرض الواقع. 

وتم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع موقف تنفيذي وتمويلى نهائي للمشروعات التي سيتم تنفذها من خلال الجمعيات الأهلية .
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