قرارات رئيس جامعة الأزهر في 2019:

تحديد أيام ووقت العمل في الكليات

تسكين شقيقة شهيدة العلم في المدينة

عرفان عميدا لتربية وحسين للدعوة وغازي للغات

٧٠٠ جنيه مكافأة بمناسبة شهر رمضان

تعيين 372 مدرسا مساعدا





أصدر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، خلال العام الجاري 2019 عدة قرارات مهمة، نرصدها في التقرير التالي.



تعيين 372 مدرسا مساعدا

صدق الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على تعيين 372 مدرسًا مساعدًا بمختلف الكليات بفروع الجامعة على مستوى الجمهورية.



صرف ٦٠٠ جنيه مكافأة بمناسبة بدء العام

كما صدق رئيس الجامعة على صرف ٦٠٠ جنيه مكافأة للعاملين بكليات ومراكز ومستشفيات الجامعة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد.



٧٠٠ جنيه مكافأة بمناسبة شهر رمضان

وافق الدكتور المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، على صرف مكافأة قدرها ٧٠٠ جنيه مكافأة للعاملين بجامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، وذلك بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك.



منصور مسئولا للتعاون الدولي

وافق رئيس جامعة الأزهر، على تكليف الدكتور محمد منصور سعد فرج، الأستاذ بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، مسئولا للتعاون الدولي وبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي لجامعة الأزهر.



حشيش وكيلا لكلية التربية الرياضية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور صفوت مبروك حشيش، الأستاذ المساعد بقسم الإدارة الرياضية بكلية التربية الرياضية بنين بالقاهرة، وكيلا للكلية.



أحمد اسماعيل حمودة نائبا لرئيس اللجنة الطبية

كما أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور أحمد إسماعيل حمودة، المدرس بقسم جراحة العظام بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، نائبا لرئيس اللجنة الطبية بجامعة الأزهر.



رضا عبد الواجد وكيلا لكلية الإعلام

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور رضا عبدالواجد أمين، أستاذ الصحافة والنشر بكلية الإعلام جامعة الأزهر، وكيلا للكلية.



صديق قائما بعمل نائب رئيس الجامعة لفرع أسيوط

وقرر المحرصاوي، تكليف الدكتور محمود صديق، عميد كلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون الوجه القبلي بأسيوط، وذلك لحين تعيين نائب وفقا للإجراءات القانونية.



عبد الفتاح خضر عميدا لكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بتكليف الدكتور عبد الفتاح محمد خضر، أستاذ التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين والدعوة جامعة الأزهر بالمنوفية، عميدا للكلية.



عصمت رضوان وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية اللغة العربية بجرجا

وقرر الدكتور محمد المحرصاوي، تكليف الدكتور عصمت رضوان وكيلا للدراسات العليا والبحوث بكلية اللغة العربية بجرجا والدكتور فتحي عبدالعال وكيلا لشئون التعليم والطلاب بالكلية.



رئيس جامعة الأزهر يقرر تسكين شقيقة شهيدة العلم

وفي لفتة إنسانية كريمة قرر الدكتور محمد المحرصاوى رئيس الجامعة استثناء الطالبة آلاء الرفاعي الطالبة بإحدى كليات جامعة الأزهر من شروط السكن في المدينة الجامعية ، وكذلك إعفاؤها من مصاريف المدينة الجامعية والكلية ، وإعطاؤها جميع الكتب المقررة مجانا، وذلك فور علم فضيلته بظروف الطالبة حيث إنها أخت الطالبة الشهيدة أسماء الرفاعي التي استشهدت في العام الماضي إثر حادث غدر من أحد اللصوص أثناء عملها في إجازة الصيف.



يحيى مديرا لمستشفى باب الشعرية

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور عبدالعزيز يحيى مديرا لمستشفى باب الشعرية.



سيد قدح مديرا لمستشفى الزهراء الجامعي

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور سيد قدح، الأستاذ بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، للقيام بعمل مدير مستشفى الزهراء الجامعي.



الهواري وكيلا لكلية تربية الأزهر

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور جمال الهواري، الأستاذ بقسم علم النفس التعليمي بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون التعليم والطلاب.



فراج رئيسا لقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور أيمن فراج الأستاذ بقسم النبات والميكروبيولوجي بكلية العلوم بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، رئيسا للقسم.



يحيى رئيسا لقسم العظام بطب بنات الأزهر بالقاهرة

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور محمد أحمد يحيى، الأستاذ بقسم العظام بكلية طب بنات الأزهر بالقاهرة، رئيسا للقسم.



مريم أبو شادي مستشارة لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث

وقرر المحرصاوي، ندب الدكتورة مريم أبوشادي، وكيلة كلية طب بنات الأزهر بالقاهرة السابقة، مستشارة لنائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث.



هناء العبيسي وكيلا لطب بنات الأزهر بالقاهرة للدراسات العليا والبحوث

وقرر رئيس جامعة الأزهر، ندب الدكتورة هناء العبيسي، أستاذ أمراض النساء والتوليد بكليه طب بنات الأزهر بالقاهرة وكيلا للكلية للدراسات العليا والبحوث.



خيري عبدالحميد وكيلا لطب بنين الأزهر بالقاهرة

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور خيري عبدالحميد، أستاذ ورئيس قسم الطفيليات بكلية طب البنين بالقاهرة، وكيلا للكلية لشئون الطلاب والتعليم.



خالد عرفان عميدا لكلية التربية

كما أصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور خالد عرفان، أستاذ مناهج وطرق تدريس اللغة العربية بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا للكلية.



أحمد حسين عميد كلية الدعوة

وأصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور أحمد حسين عميدا لكلية الدعوة.



حمداوي عميدا لكلية الزراعة

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور حمداوي حمدان بكري، أستاذ الاقتصاد بكلية الزراعة بجامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا للكلية.



ناهد يوسف عميدا لكلية الدراسات الإسلامية للبنات بالمنصورة

وأصدر رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتورة ناهد يوسف، أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة وكيلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالمنصورة، عميدا للكلية.



محمد غازي عميدا لكلية اللغات والترجمة

كما أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور محمد عزت غازي عميدا لكلية اللغات والترجمة بالقاهرة.



الشهاوي عميدة الدراسات الإسلامية والعربية للبنات

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتورة شفيقة الشهاوي عميدة لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة.



الشربيني عميدا لكلية العلوم بنين القاهرة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس الجامعة قرارا بتكليف الدكتور محمد الشربيني عميدا لعلوم بنين القاهرة.



تامر حمزة عميدا لكلية طب أسنان بنين الأزهر بالقاهرة

أصدر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، قرارا بندب الدكتور تامر عبدالرحيم حمزة، أستاذ التيجان والجسور بكلية طب الأسنان بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، عميدا للكلية.



تحديد أيام ووقت العمل بجامعة الأزهر

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، تحديد أيام العمل الأسبوعية بإدارة الجامعة بمدينة نصر بخمسة أيام أسبوعيًا.