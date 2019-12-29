143 قرية مستهدفة..شعراوى يختتم ورشة عمل مبادرة حياة كريمة في الأقصر

اختتمت قبل قليل ورشة العمل التي عقدها اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اليوم بمحافظة الأقصر للإسراع بإجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية .



وذلك بحضور كل من محافظ الأقصر المستشار مصطفي ألهم واللواء أشرف عطية محافظ أسوان ، اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج ، اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، اللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا ، وبمشاركة عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة ، فضلًا عن أعضاء الوحدة المركزية التي تم تشكيلها في وزارة التنمية المحلية وفرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.



وطالب اللواء محمود شعراوي، رؤساء الإدارات الخدمية بالمحافظات بضرورة تحمل المسؤولية ، والانطلاق بالمشروعات وسرعة تنفيذها ليشعر بها المواطن في القري المستهدفة .



وأضاف شعراوي أنه سيتم التعامل بحلول غير تقليدية لمشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بأهمية إعطاء أولوية قصوى لتنفيذ تلك المشروعات في قري المرحلة الأولى .



وتابع شعراوي : مش عايزين وقت يضيع مننا لأن معندناش رفاهية اضاعة أي وقت فيما يخص تنفيذ المشروعات.



وأردف وزير التنمية المحلية إلي أنه سيتابع بصفة شخصية مع القيادات المشرفة علي تنفيذ تلك المبادرة بالمحافظات ، وسيتم إثابة المتميزين ، مشيرًا الي انه سيقوم بزيارات ميدانية لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات في محافظات المرحلة الأولى ، وسيتم توفير التدريب والتأهيل اللازم للكوادر المحلية المشاركة في عملية متابعة تنفيذ المشروعات .



وأشار الوزير شعراوي إلي أنه تم تحويل مبلغ ٥٠٠ مليون جنيه الي محافظات المرحلة الاولي لتبدأ في التنفيذ المشروعات وجاري متابعة تحويل باقي المخصصات المالية .



وتم خلال ورشة العمل الاتفاق على جدول زمنى محدد لتوقيع بروتوكولات التعاون مع جهات الإسناد المركزية والمتمثلة في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي ، الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي ، هيئة الأبنية التعليمية ، وزارة الصحة على أن تقوم محافظات المرحلة الأولي بإسناد مشروعات مياه الشرب والطرق والري والكهرباء للجهات المختصة المحلية بشكل عاجل ، كما تم التشديد على ضرورة نهو إسناد المشروعات للمقاولين قبل نهاية يناير القادم ٢٠٢٠ ، مع ضرورة وضع جدول زمنى للتنفيذ للمتابعة الجيدة والمستمرة لعملية تنفيذ المشروعات لسرعة إنجازها على أرض الواقع .



كما تم الاتفاق على استمرار التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي لوضع موقف تنفيذي وتمويلى نهائي للمشروعات التي سيتم تنفيذها من خلال الجمعيات الأهلية .

