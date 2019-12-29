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منوعات

التهماه بشراسة | قرشان ينهشان جثة حوت ضخم .. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:05 م
صدى البلد
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أحمد شريف
تمكن صياد محترف من تصوير اثنين من القرش الأبيض وهما يلتهمان بشراسة جثة حوت نافق قبالة ساحل يالينجوب في غرب أستراليا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل"، قام الصيادان جيسي جيبسون وصديقه جيمس بالتقاط اللقطات المدهشة صباح السبت.

ويمكن سماع صوت الصيادين المتفاجئين عبر الفيديو بعد ظهور القرشين اللذين يصل طولهما لنحو 4.5 متر وهما ينهشان الحوت الميت.

وقال الصياد إن القرشين ظلا يلتهمان الحوت لمدة 40 دقيقة تقريبًا بعد أن حام القرشان حول مركبته لمدة 10 دقائق.



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