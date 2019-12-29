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مطمئنون على أبنائنا.. سفير الأردن: 4 آلاف طالب أردني يدرسون في مصر.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:23 م
على العايد سفير الأردن
على العايد سفير الأردن بالقاهرة
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محمد حليم قنديل
قال السفير علي العايد، سفير الأردن بالقاهرة، إن 4000 طالب أردني فى مصر وأغلبهم يدرسون في كلية الطب.

وأضاف السفير على العايد، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن القرب بين مصر والأردن لم يكن مسافة فقط بل فى القرب الروحانى والثقافي وطباع الشعب أيضا.

وتابع سفير الأردن بالقاهرة، أن العمال المصريين بالأردن يقدرون بحوالي مليون عامل مصرى، مضيفا أنهم يعملون فى بلدهم الثاني ولم يكونوا غرباء أبدا.

وأشار إلى أن الأهالى بالأردن يشعرون بالأمان عندما يذهب أولادهم للدراسة فى مصر ويكونون مطمئنين عليهم جدا.

وأوضح السفير على العايد، أن الجامعات المصرية لديها تاريخ مشرف جدا بين جميع دول العالم فى موضوعات كثيرة منها الطب والهندسة.
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