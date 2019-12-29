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مرأة

توقف عن فعلها فورا.. طرق خاطئة في بلع الأدوية تسبب مشاكل صحية

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:16 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني البعض مع اطفالهم عند تناول الكبسولات والحبوب من مشكلة او صعوبة في البلع للحبوب ويلجأ الكثير الي طرق غير صحيحة لتناول والكبسولات العلاجية.

ومن الطرق التي يقوم بها بعض الاباء مع اطفالهم هو دوبان الحبوب في عصير او كسرها الي نصفين وقدم الدكتور الصيدلي باهر السعيد علي برنامج الكبسولة الطرق الصحيحة لتناول الحبوب ودون صعوبة وهي :

1- عدم تناول الكبسولات والفم جاف ولابد من ترطيب الفم اولا من خلال شرب الماء وتركه لمده ثواني قبل بلعها
2- اخذ نفس عميق قبل البلع وهو يعمل علي حدوث الانعكاس الخاص بأرتجاع المرئ الذي يجعل الطفل لايستطيع بلع الكبسولات
3-وضع الكبسولة بسكل طولي بأخر اللسان وخاصة الحبوب البيضاوية ثم شرب الماء مع رفع الرأس للخلف مما يساعد علي ابتلاع الكبسولة.


ونصح باهر بتناول وجبة بسيطة قبل الدواء ومضغ اي معلقة طعام وذلك لعدم حدوث ارتجاع للكبسولات ، وهناك حيلة اخري من خلال وضع الكبسولة بالخبز وتناولها بألطعام وشربها بالماء لابتلاع الخبز

ونبه باهر من تكسير الكبسولات والحبوب قبل تناولها ومنها الحبوب التي يكتب عليها sr h او طويلة المفعول وهذه الطريقة تبطل مفعول الكبسولات

واكد باهر علي ان يكون شرب الكبسولات بالماء وليس باللبن او الشاي او القهوة ولكن يمكن تناول الكبسولات بماء بالسكر او ماء بالعسل
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