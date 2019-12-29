سفير الأردن بالقاهرة: مليار و300 مليون دولار حجم الاستثمارات مع مصر| شاهد

قال السفير على العايد، سفير الأردن بالقاهرة، إن الإنشاءات والزراعة فى الأردن من أكثر القطاعات طلبا للعمالة المصرية.





وأضاف السفير على العايد، خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "حديث المساء" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، أن حجم الاستثمارات الأردنية فى جمهورية مصر العربية تقدر بحوالى مليار و 300 مليون دولار.





وتابع سفير الأردن بالقاهرة، أن الاستثمارات المصرية المقامة فى الدولة الأردنية تقدر بحوالى مليار دولار.





وأشار إلى أن الاستثمار الخارجى شيء هام جدا لمصر والأردن لأن فى ذلك يترتب عليه الكثير من الفوائد منها خفض معدل البطالة فى الدولتين.



