اتحاد الغرف يدرس مخاطبة وزارة التجارة لإلغاء سداد اشتراكات أعضاء 5 شعب عامة

طالبت الادارة العامة للشئون الاقتصادية بالاتحاد العام للغرف التجارية المهندس ابراهيم العربى رئيس الاتحاد مخاطبة وزارة التجارة والصناعة الغاء كافة الاشتراكات المستحقة على اعضاء 5 شعب عامة ( الشعبة العامة للصرافة التى انتهت دورتها فى 18/ 7/2009 ــ الشعبة العامة لالحاق العمالة التى انتهت فى 7/9/2009 ـ الشعبة العامة للسيارات التى انتهت فى 25/2/2010 ــ الشعبة العامة للاوراق المالية التى انتهت دورتها فى 25/7/2010 ــ الشعبة العامة لتجار الورق التى انتهت دورتها فى 15/8/2013) وذلك عن المدة التى توقفت فيها تلك الشعب عن العمل " 9 سنوات " وعدم مطالبتهم برسوم الاشتراك عن هذة المدة لاسيما ان توقف عمل تلك الشعب خارج عن ارادة الشركات وانما بناءا عن قراررئيس الاتحاد خلال هذة الفترة.



كما ان هناك بعض الشعب تم استثنائها من هذا القرار وتم تشكيلها وعقد جمعياتها العمومية ( الحاسبات الالية ــ الاستثمار العقارى ــ البصريات ...الخ ) وذلك حتى يتم تشكيل هذة الشعب الخمسة والاعلان عن بدء دورة جديدة باوراق جديدة للشركات الاعضاء فى كل شعبة.



واكدت الادارة العامة للشئون الاقتصادية بالاتحاد ان القراررقم 39 الصادر بتاريخ 24/10/2010 والمتضمن تاجيل كافة اجتماعات الجمعيات العمومية للشعب النوعية العامة لحين النظر فى تعديل شروط وضوابط العضوية للائحة النظام الاساسى للشعب والصادر بالقرارالوزارى رقم 205 لسنة 2002 قد اثر سلبا على تلك الشعب من حيث استكمال اجراءاتها لعقد جمعياتها العمومية ومن ثم تشكيل مجالس اداراتها وهيئات مكاتبها وانة لم يتم الدعوة لعقد الجمعية العمومية لها حتى تاريخة مع تاخر الاعضاء فى سداد الاشتراك عن تلك السنوات طوال هذة المدة.