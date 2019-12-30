حصاد 2019.. أفضل هواتف أندرويد ذكية على مدار السنة

قبل انقضاء 2019 الذي شهد تقديم العديد من الهواتف الذكية المميزة فى فئة الـ Flagship، وبداية العام الجديد بعد 48 ساعة فقط، يقدم موقع "صدى البلد" قائمة مختارة تستعرض أفضل 3 هواتف ذكية عاملة بنظام أندرويد على مدار العام، والتى حققت أرقام مبيعات ضخمة بفضل مواصفاتها المميزة.



1- فئة الأقوى Samsung Galaxy Note10+



يأتى Samsung Galaxy Note10+ 5G بشاشة كبيرة قياس 6.8 بوصة من نوع Dynamic AMOLED، بدقة QHD بدون أى حواف جانبية، بالإضافة لطبقة حماية قوية ضد الصدمات من Corning Gorilla Glass، مع مقاومة الهاتف للماء والغبار حتى عمق 1.5 متر، لمدة نصف ساعة.



وعلى عكس المتوقع، اختلف تصميم Samsung Galaxy Note10+ 5G تمامًا عن Note 9، من حيث شكل الكاميرا، ومكان قارئ بصمة الإصبع الذى أصبح فى الشاشة نفسها، كما تتواجد في الجهة الأمامية للهاتف ميزة قارئ قزحية العين.



وزودت سامسونج Samsung Galaxy Note10+ 5G بمعالجات ثمانية النواة من نوعى Snapdragon 855 من كوالكوم، وExynos 9825 حسب مناطق بيع الهاتف، مع ذاكرة وصول عشوائية تبلغ 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية سعتى 256 و 512 جيجابايت، مع ميزة إضافة كارت ذاكرة خارجية حتى سعة 1 تيرابايت.



ويحتوي Samsung Galaxy Note10+ 5G على كاميرا خلفية ثلاثية بدقة 12 و12 و16 ميجابيكسل مع ميزة OIS، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 10 ميجابيكسل مع تقنية Dual Pixel، والتي يمكن الوصول إليها بشكل سريع عن طريق الضغط على زر تشغيل الهاتف مرتين.



وبالطبع يتطلب Samsung Galaxy Note10+ 5G بطارية قوية، تبلغ سعتها 4300 ميللي أمبير، وتدعم وميزة الشحن السريعة Fast battery charging 25W مع دعم لميزة الشحن اللاسلكي السريع، ومنفذ USB-C للشحن يتواجد في الجزء السفلي من الهاتف، مع تقنية الإتصال اللاسلكى بلوتوث 5.0.



وللمرة الأولى، قررت سامسونج الاستغناء عن منفذ 3.5 ميليمتر لسماعات الرأس، واستخدام سماعات من نوع USB-C، لتواكب توجه معظم شركات العالم، بعدما بدأت أبل الأمريكية أولًا بالاستغناء عن تلك الميزة وقت إطلاق آيفون 7.



وبالتأكيد سيتضمن الهاتف أيضًا قلم S Pen الشهير الخاص بسلسلة Note، وهي ميزة القراءة الذكية، بحيث يتذكر آخر كلمة كنت تتابعها بواسطته، بالإضافة لعدة ميزات يوفرها لك فى التحكم عن بعد بالهاتف، والترجمة وتحويل النص تلقائيًا بمجرد التحديد عليه، والعديد من الميزات الجديدة التى منها أيضًا تسجيل ما يحدث على الشاشة بتقنية الفيديو.



ويأتي Samsung Galaxy Note10+ 5G بعدة ألوان هي الأسود والأبيض والأزرق والوردى واللون الجديد المتغير خاصتها، مقابل 1050 يورو، ما يعادل 18500 جنيه مصري.



2- الفئة المتوسطة - Xiaomi Redmi Note 8 Pro



يأتى Redmi Note 8 Pro بشاشة قياسها 6.53 بوصة من نوع FHD بها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Redmi Note 8 Pro معالجًا قويًا من نوع Helio G90T chipset، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 6 و 8 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 64 و 128 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا رباعية أساسية، بدقة 64 و 8 و 2 و 2 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 20 ميجا بيكسل.



ويعمل Redmi Note 8 Pro بأحدث أنظمة أندرويد Android 9 Pie الجديد، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 4500 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 18 وات.



يمكنك الحصول على الهاتف بثلاثة ألوان هى الأخضر و الأسود و الأبيض، مقابل 270 دولارا أمريكيا مايعادل 4400 جنيه مصري.



3- الفئة العادية - Samsung Galaxy M20



يأتى Samsung Galaxy M20 بشاشة قياسها 6.3 بوصة من نوع PLS TFTبها النوتش الشهير ولكن على شكل قطرة ماء، ومغطاة بطبقة حماية Gorilla Glass لحماية الشاشة من الخدوش والصدمات.



ويمتلك Samsung Galaxy M20 معالجًا قويًا من نوع Exynos 7904، ثمانى النواة، مع ذاكرة وصول عشوائى سعتى 3 و 4 جيجابايت، مع ذاكرة تخزينية سعتى 32 و 64 جيجابايت، وإمكانية إضافة كارت ذاكرة خارجى، مع مستشعر بصمة تقليدى فى الخلف.



ولعشاق التصوير، سيجدون كاميرا ثنائية أساسية، بدقة 13 و 5 ميجابيكسل مع وجود فلاش من نوع LED، ودعم ميزة التركيز التلقائي، بكاميرا أمامية بدقة 8 ميجا بيكسل.



ويعمل Samsung Galaxy M20 بأحدث أنظمة أندرويد Android 8.1، ويدعم خاصية الاتصال اللاسلكي بلوتوث 5.0، والواى فاى إصدار Wi-Fi 802.11، ويدعم ميزة ثنائي الشريحة، ويحتوى الهاتف على بطارية كبيرة سعة 5000 ميللى أمبير، وميزة الشحن السريع بقوة 15 وات.



يمكنك الحصول على الهاتف فى لونين هما الأسود و الأزرق، مقابل 175 دولارا أمريكيا مايعادل 2800 جنيه مصري.