خبير اقتصادي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في خفض التضخم لـ 14%

أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التحسن الذى شهده الاقتصاد المصرى إلى نجاح الدولة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 بالتزامن مع تبنى حزمة متكاملة من السياسات وبرامج الحماية لاستيعاب الآثار الاجتماعية لهذا البرنامج و تداعياته على المواطن المصري.



وأشار السيد، إلى نتائج البرامج الاجتماعية التي ساهمت فى انخفاض معدلات التضخم وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 14.4 % في النصف الأول 2018 / 2019، مقارنة بمعدل 30.2 % في النصف المقابل 2018/2017، وتراجع الى 12.4 % في النصف الثاني 2018 / 2019، مقارنة بمعدل 13.8 % في النصف المناظر 2018/2017، وعلى أساس شهري سجل المعدل السنوي للتضخم العام 3.6 % في نوفمبر 2019 مقابل 3.1 % في أكتوبر 2019.



وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن سياسات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أتت بثمارها وشهدت الاستثمارات الكلية نموًا متصاعدًا، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري سجل إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية نموًا ملحوظا ًبمعدل ٣٣٫٣% خلال الربع الأول (يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2018/2019 ليصل الى 200 مليار جنيه، مقابل ١٥٠٫٠ مليار جنيه خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة.



تابع" بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.646 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية مارس من العام المالى 2018 / 2019، وهو أقل مستوى خلال خمس سنوات، مقابل 6.019 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، تأثرًا بعدم الاستقرار الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، والتوترات التى أثرت خلال الفترة الماضية على السندات العالمية.



أشار الى أنه خلال العام المالي 2018/2019، تم تأسيس 22419 شركة جديدة مصرية وأجنبية بنسب انجاز تجاوزت 102% من المستهدف، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة مصريين، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.