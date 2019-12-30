AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

خبير اقتصادي: الإصلاحات الاقتصادية ساهمت في خفض التضخم لـ 14%

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 12:54 ص
صدى البلد
Advertisements
علياء فوزى
أكد الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن التحسن الذى شهده الاقتصاد المصرى إلى نجاح الدولة فى تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016 بالتزامن مع تبنى حزمة متكاملة من السياسات وبرامج الحماية لاستيعاب الآثار الاجتماعية لهذا البرنامج و تداعياته على المواطن المصري.

وأشار السيد، إلى نتائج البرامج الاجتماعية التي ساهمت فى انخفاض معدلات التضخم وتراجع معدل التضخم ليصل إلى 14.4 % في النصف الأول 2018 / 2019، مقارنة بمعدل 30.2 % في النصف المقابل 2018/2017، وتراجع الى 12.4 % في النصف الثاني 2018 / 2019، مقارنة بمعدل 13.8 % في النصف المناظر 2018/2017، وعلى أساس شهري سجل المعدل السنوي للتضخم العام 3.6 % في نوفمبر 2019 مقابل 3.1 % في أكتوبر 2019.

وقال السيد، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إن سياسات الاستثمار وتحسين بيئة الأعمال أتت بثمارها وشهدت الاستثمارات الكلية نموًا متصاعدًا، ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن البنك المركزى المصري سجل إجمالي الاستثمارات المنفذة بالأسعار الجارية نموًا ملحوظا ًبمعدل ٣٣٫٣% خلال الربع الأول (يوليو/سبتمبر) من السنة المالية 2018/2019 ليصل الى 200 مليار جنيه، مقابل ١٥٠٫٠ مليار جنيه خلال الربع المناظر من السنة المالية السابقة.

تابع" بلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر لمصر نحو 4.646 مليار دولار خلال الفترة من أول يوليو إلى نهاية مارس من العام المالى 2018 / 2019، وهو أقل مستوى خلال خمس سنوات، مقابل 6.019 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من العام المالى الماضى، تأثرًا بعدم الاستقرار الجيوسياسي بمنطقة الشرق الأوسط، والتوترات التى أثرت خلال الفترة الماضية على السندات العالمية.

أشار الى أنه خلال العام المالي 2018/2019، تم تأسيس 22419 شركة جديدة مصرية وأجنبية بنسب انجاز تجاوزت 102% من المستهدف، كما بلغت رؤوس الأموال المصدرة للشركات الجديدة مصريين، نحو 2.6 مليار دولار، وللأجانب نحو 491.5 مليون دولار.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رئيس الوزراء يلقي كلمة في منتدى الأعمال المصري الأمريكي بغرفة التجارة الأمريكية.. مصر استعادت موقعها كوجهة أولى للاستثمار الأجنبي المباشر في أفريقيا

وزير المالية: 2020 عام حصد ثمار الإصلاح الاقتصادي.. سجلنا فائضًا أوليًا ٢٪ بدلًا من عجز أولى ٨,٤٪ عام ٢٠١٤.. وزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم إلى ٢١٠ مليارات جنيه

خلال عرض الأداء الاقتصادي لعام 2019.. المالية تستهدف تقليص عجز الموازنة إلى 7.2% والدين العام إلى 90.2% بنهاية يونيو المقبل

ارتفاع الإيرادات السياحية لمصر إلى 4.2 مليار دولار في 2019

عام 2019.. مؤاشرات الاقتصاد المصرى تحسنت.. تقرير المركزى: زيادة فى السياحة وتحويلات المصريين بالخارج.. وتراجع عجز ميزان المدفوعات الأهم

بأول 3 شهور.. ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر لـ2.4 مليار دولار

ترشيحاتنا

لبياض ناصع .. 3 وصفات طبيعية رخيصة الثمن لتنظيف الملابس البيضاء

لميس جابر تكشف عن حقيقة أصول العثمانيين| شاهد

من قدام عمر افندى بتاع لندن| محمد إمام يمازح جمهوره بصورة جديدة

لعشاق الزمالك | شاهد البرومو الرسمي لقناة النادي .. فيديو

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

وزير البترول: 3 شركات عالمية كبرى تنقب عن الغاز في البحر الأحمر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش