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رياضة

بعثة الزمالك تصل مطار أديس أبابا استعدادا للعودة الى القاهرة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 09:28 م
لاعبي الزمالك
لاعبي الزمالك
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
‎وصلت بعثة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى مطار أديس أبابا بإثيوبيا استعدادا للعودة إلى القاهرة.

وتمكث البعثة ترانزيت ٤٥ دقيقة بعدها تستقل الطائرة المتوجهة للقاهرة والتي من المقرر لها الوصول في الواحدة والنصف فجر الإثنين.

وتعادل الزمالك مع فريق زيسكو الزامبي في زامبيا بهدف لكل فريق، أمس السبت في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.‎

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك الي النقطة الرابعه فى المركز الثاني ، بينما ارتفع رصيد زيسكو الي النقطة الثانية فى المركز الثالث .

وتضم المجموعة الأولى، كلا من، مازيمبي، الزمالك المصري، زيسكو يونايتد، أول أغسطس الأنجولي.

وجاء ترتيب المجموعة الأولى كالآتي:

-مازيمبي 7 نقاط
- الزمالك 4 نقاط
- أول أغسطس نقطتين
- زيسكو يونايتد نقطتين

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