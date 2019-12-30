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اقتصاد

99 اتفاقية وارتفاع معدلات الإنتاج لـ 1.9 مليون برميل يوميا.. إنجازات البترول 2019

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 02:59 ص
صدى البلد
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مايكل عياد
أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في أولوياتها تتجسد في رؤية مصر ٢٠٣٠، ومضى البترول على خطى الدولة حيث نجح القطاع في ٥ سنوات في تخطي التحديات وفق العمل في استراتيجية محددة ورؤية واحدة".

وأضاف الملا، أن الطاقة لها تأثير على تحقيق التنمية الشاملة وفرص التشغيل وبناء القدرات وإعطاء حافز ثقة للاقتصاد ككل.

وأشار إلى أن مصر وقعت نحو ٩٩ اتفاقية، لافتا إلى ارتفاع الإنتاج لأعلى معدل له في أغسطس الماضي لتصل الى ١.٩ مليون برميل يوميا.
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