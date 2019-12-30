99 اتفاقية وارتفاع معدلات الإنتاج لـ 1.9 مليون برميل يوميا.. إنجازات البترول 2019

أكد وزير البترول طارق الملا أن مصر وضعت محور التنمية المستدامة في أولوياتها تتجسد في رؤية مصر ٢٠٣٠، ومضى البترول على خطى الدولة حيث نجح القطاع في ٥ سنوات في تخطي التحديات وفق العمل في استراتيجية محددة ورؤية واحدة".



وأضاف الملا، أن الطاقة لها تأثير على تحقيق التنمية الشاملة وفرص التشغيل وبناء القدرات وإعطاء حافز ثقة للاقتصاد ككل.



وأشار إلى أن مصر وقعت نحو ٩٩ اتفاقية، لافتا إلى ارتفاع الإنتاج لأعلى معدل له في أغسطس الماضي لتصل الى ١.٩ مليون برميل يوميا.