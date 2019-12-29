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بسام الشماع: المصري القديم لاحظ ظهور النجمة واختفاءها كل عام لمدة 70 يوما.. فيديو

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:39 م
رأس السنة لدى قدماء
رأس السنة لدى قدماء المصريين
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إبراهيم القادري
قال الدكتور بسام الشماع المؤرخ وعالم المصريات، إن المصرى القديم لم يكن يعلم ان هناك أشهرا تسمي يناير، كما ان افتتاح السنة الجديدة لدى المصرى القديم جاء من قصة .

وأضاف "الشماع" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع علي قناه"الحدث اليوم"، أن المصرى القديم لاحظ وجود نجمة في السماء وأطلق عليها اسم الشعرى اليمانية وهي تعني النجمة الأكثر بريقاً في السماء.

وأوضح أن المصرى القديم لاحظ ظهور النجمة واختفاءها كل عام لمدة 70 يوما وتظهر في اليوم الـ 70 قبل الفجر بقليل جالبة الفيضان معها وكان الفيضان يأتي تزامناً معها .

وتابع "بسام الشماع" أن المصرى القديم اعتبر ظهور هذه النجمة هي ميلاد جديد للعام وهذا اليوم حسبه العلماء واتضح انه يوم 19 يوليو .

واستكمل"الشماع" أن السنة عند قدماء المصريين كانت 3 مواسم وليست أربعة مثلنا .
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