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اقتصاد

بتكلفة 200 مليون جنيه.. تطوير المناطق غير المخطوطة بجنوب سيناء

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد خالد صديق المدير التنفيذى لصندوق تطوير العشوائيات انه جارٍ التنسيق لتطوير عدد من المناطق العشوائية "غير المخططة" بمحافظة جنوب سيناء بقيمة تقديرية تبلغ حوالي 200 مليون جنيه، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها لتطوير المناطق العشوائية "غير الآمنة" بالمحافظة.

وأضاف صديق أنه من المقرر البدء في تطوير منطقة السلام بمدينة أبورديس، وتطوير الحي الأول بمدينة أبوزنيمة، ومنطقة العصلة بمدينة دهب، ومنطقتي الترابين والمزينة بمدينة نويبع، ومنطقة مطلع الهضبة بمدينة شرم الشيخ، موضحًا أن أعمال التطوير "بالمناطق غير المخططة"، تشمل تنفيذ أعمال رصف وإنارة للطرق، وتنفيذ وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى، ودهان الواجهات للمنازل، وتنسيق الموقع إلى غير ذلك من أعمال التطوير، لتصبح تلك المناطق واجهة حضارية بالمحافظات التي سيشملها التطوير.

وأشار صديق إلى أن تطوير المناطق العشوائية "غير المخططة" جاء في المرتبة الثانية بعد تطوير المناطق العشوائية"غير الآمنة"، التى أولتها الدولة اهتمامًا كبيرًا، وغير مسبوق، في السنوات الأخيرة.
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