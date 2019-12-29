جوك كوك: المعارضة التركية ترفض تدخلات أردوغان في الشأن العربي

قال جواد كوك، الكاتب والمحلل السياسي، إن أحزاب المعارضة في تركيا ترفض جميع قرارات الرئيس التركي "أردوغان"، لافتا إلي أن الحكومة التركية يجب أن تتخلى عن قراراتها بشأن ليبيا.



ونوه "جواد كوك"، خلال مداخلة هاتفية على قناة "الحدث" الفضائية، بأن المعارضة التركية دائما ما تتحدث عن التوقف عن التدخل في الشؤون العربية الداخلية، خاصة فيما يقوم به أردوغان من تدخلات سافرة.



وأشار "جواد كوك"، الكاتب والمحلل السياسي، إلى أن النقاشات الحادة داخل البرلمان التركي تتحدث عن الخسارات الكبرى التي ستلحق بتركيا نتيجة التدخل العسكري في ليبيا.



وتابع "جواد كوك"، الكاتب والمحلل السياسي، أن هناك تراجعا كبيرا في شعبية أردوغان وحكومته، لافتا إلى أنهم سيسقطون في الانتخابات القادمة.