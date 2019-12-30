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اقتصاد

وزارة النفط: توقف الإنتاج من الناصرية لم يؤثر على صادرات العراق وإنتاجه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:01 ص
صدى البلد
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رويترز
قالت وزارة النفط العراقية إن إيقاف الإنتاج من حقل الناصرية في جنوب البلاد بصفة مؤقتة بسبب احتجاجات لن يؤثر على صادرات العراق من النفط وإنتاجه.

وقالت الوزارة في بيان إن العراق سيعوض توقف الإنتاج من الناصرية بزيادة الإنتاج من حقول البصرة.

وذكر مدير في شركة نفط البصرة التابعة للدولة أنه يمكن زيادة الإنتاج من حقل مجنون الجنوبي وحقول أخرى صغيرة تديرها الشركة.

وهذه المرة الأولى التي يغلق فيها محتجون حقلا بالكامل رغم أنه سبق إغلاق مداخل مصاف وموانئ.

ولا تعمل أي شركات أجنبية في حقل الناصرية وتدير فرق تابعة للدولة العمليات هناك.

وذكرت الوزارة في البيان أن عمليات الإنتاج من الحقل الذي يتراوح إنتاجه بين 80 و85 ألف برميل يوميا توقفت بعدما أغلق محتجون الطرق ومنعوا العمال من الوصول إليه.

وكان مصدر أمني ومصدران نفطيان قالوا إن المحتجين اقتحموا حقل الناصرية يوم السبت وأجبروا العاملين فيه على قطع الكهرباء عن محطة التحكم الأمر الذي أدى إلى توقف الحقل.
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