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برلمان

المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:02 م
احمد مقلد نائب رئيس
احمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشون القانونية
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معتز الخصوصى / عدسة عز حسين
قال أحمد مقلد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية، إن دعوتنا لحضور الحوار الوطنى للأحزاب المصرية بهدف مناقشة قوانين الانتخابات وتحديد النظام الانتخابى الأمثل لكل الأحزاب السياسية فى مصر.

وأشار مقلد خلال كلمته فى جلسة الحوار الوطنى للأحزاب المصرية إلى أن الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية فى التشريع وسلطة لإبداء الرأى، مؤكدا أن التمييز الإيجابى فى الدستور يجعلنا نتوسع فى القائمة المطلقة.

وأكد نائب رئيس حزب المؤتمر للشئون القانونية ان اعادة مجلس الشيوخ سيساهم فى عودة قامات سياسية قادرة على الاضطلاع بمهام المجلس ، وبالتالى فإن التوسع بالقائمة المغلقة فى انتخابات مجلس الشيوخ سيساهم فى ان نأتى بهذه الشخصيات.

وقال تعليقا على الحديث عن المحبوسين فى قضايا الرأى إننا لا يجب أن نتدخل فى استقلال القضاء و لن نهدر استقلاله ، كما اننا لن نشكل ايضا اى ضغوط على السلطة القضائية.

واختتم مقلد : نحن كحزب المؤتمر منفتحون على كل أشكال الحوار الوطنى مع الأحزاب السياسية ، من اجل ان نصل الى حالة من التوافق السياسى حول قوانين الانتخابات.
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
المؤتمر: الدولة افتقدت مجلس الشيوخ كحجر زاوية في التشريع.. صور
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