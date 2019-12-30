جربي بنفسك.. وصفات طبيعية للتخلص من روائح الشعر

يعانى العديد من الفتيات من روائح الشعر الكريهه التى تحدث نتيجة للعديد من الأسباب، وخاصة فى فصل الصيف.



ووفقًا لموقع "boldsky" إليكم أبرز الوصفات التى تساعد على التخلص من روائح الشعر الكريهه.



مكونات الوصفة الأولى:

- عصير ليمون

- كوب من الماء



طريقة الأستخدام:

- يخفف عصير الليمون في كوب من الماء.

- يغسل الشعر بالشامبو ثم رشى الشعر بمحلول عصير الليمون، ثم يترك لعدة دقائق على الشعر.

- يشطف الشعر. تكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.





مكونات الوصفة الثانية:

- عصير الليمون

- الزبادى



طريقة الأستخدام للوصفة الثانية:

- يمزج عصير الليمون مع كوب من الزبادي.

- يوضع الخليط على الشعر لمدة 30 دقيقة.

- يغسل الشعر.

- تُكرر هذه الوصفة مرة كل أسبوع.