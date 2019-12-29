صبي يؤم المصلين بصوت رائع في مسجد سعودي | فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي عبر موقع التغريدات تويتر، فيديو مؤثرا لصبي يؤم عشرات المصلين بأحد المساجد في السعودية، وهو يتلو القرآن الكريم بصوت جميل.



ويوضح الفيديو صبيا يؤم عددا من المصلين وهو يتلو القرآن في خشوع بصوت عذب في مشهد مبهر وغير مألوف.



ونال الفيديو إعجاب رواد مواقع التواصل الإجتماعي، لتلاوة الصبي الجميلة وهو يؤم المصلين الذي يصطفون وراءه.







