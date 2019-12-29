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مرأة

كارثة .. أعراض غير متوقعة تنذر بـ تلف الدماغ

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:29 م
كارثة .. اعراض غير
كارثة .. اعراض غير متوقعة تنذر بـ تلف الدماغ
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رضوى حسام
تعتبر الدماغ غرفة التحكم بجسم الإنسان، لذلك إذا حدث أي خلل به يؤثر على كافة أعضاء ووظائف الجسم، فقد يتعرض البعض للإصابة بـ تلف الدماغ ككل، أو تلف جزء صغير منه يمكن أن يؤثر على باقي الدماغ إذا لم يعالج.

كشف موقع " health line " عن أبرز أعراض تلف الدماغ، وتشمل :

•عدم وضوح الرؤية
•ارتباك وقلق
•صعوبة في التحدث بوضوح
•الصداع 
•مشاكل في الذاكرة
•النوبات
•مشاكل في الإدراك
•التعرض للإغماء
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