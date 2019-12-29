رئيس جامعة الفيوم يتفقد أعمال التطوير لمشروع شبكة الألياف الضوئية

تفقد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة مبنى وحدة إدارة المشروعات واستوديو إنتاج المقررات الإلكترونية ومعامل التدريب، في إطار حرص إدارة جامعة الفيوم على تطوير وتوسعة مركز البيانات الخاص بالجامعة.
رافق رئيس الجامعة، الدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة؛ للوقوف على أعمال تطوير المزمع تنفيذها مع استكمال مشروع شبكة الألياف الضوئية لربط مباني الجامعة بمدينة الفيوم الجديدة بمركز بيانات جامعة الفيوم.
وأكد الدكتور أحمد شديد أن جامعة الفيوم تهدف إلى الوصول إلى عالم الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا المباني الذكية وفقا ً لتوجه الدولة المصرية ورؤية مصر 2030 ووصولا ً بجامعات مصر إلى جامعات ذكية.
واستمع إلى شرح تفصيلي من الدكتورة رانيا أبو السعود تناول خطة التطوير الشاملة للبنية الأساسية التكنولوجية للجامعة وأوصى بتذليل كافة العقبات من أجل الارتقاء بجامعتنا الحبيبة وتوفير المخصصات المالية لذلك.