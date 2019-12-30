محاربة أمراض السرطان أبرزها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأحمر؟

يعد الفلفل الأحمر من الخضراوات التى يفضل العديد من الأشخاص أضافتها للأطعمة مثل الأسماك والدجاج، كما أنه يحتوى على العديد من الفوائد التى لا حصر لها.



ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز فوائد تناول الفلفل الأحمر.



- يحارب أمراض السرطان.

- يزيد من سرعة حرق الدهون الزائدة في الجسم.

- يقضي على اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة، والحموضة وغيرها.

- يقضى على التهابات الجيوب الأنفية.

- يساعد على فتح الشهية.

- ينظم ضغط الدم.

- يقوي ضربات القلب.

- يخفض من نسبة الكولسترول السيء في الجسم، ويرفع من نسبة الكولسترول الجيد.

- يشفي الجروح و يعالج الأنسجة التالفة، وينشط خلايا الجسم.

- يخفف من احتقان الحلق.

- يعالج الروماتيزم.

- يقي من حصوات المرارة

- ينشط الدماغ

- يحمي الجسم من البكتريا الضارة.

- يقي من أمراض تجلط الدم.

- يزيد من درجات التركيز.

- يساعد فى علاج أمراض البنكرياس.

