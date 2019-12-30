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مرأة

محاربة أمراض السرطان أبرزها.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الفلفل الأحمر؟

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
فوائد تناول الفلفل
فوائد تناول الفلفل الأحمر
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نهى هجرس
يعد الفلفل الأحمر من الخضراوات التى يفضل العديد من الأشخاص أضافتها للأطعمة مثل الأسماك والدجاج، كما أنه يحتوى على العديد من الفوائد التى لا حصر لها.

ووفقًا لموقع " healthline" إليكم أبرز فوائد تناول الفلفل الأحمر.

- يحارب أمراض السرطان.
- يزيد من سرعة حرق الدهون الزائدة في الجسم.
- يقضي على اضطرابات الجهاز الهضمي، مثل القرحة، والحموضة وغيرها.
- يقضى على التهابات الجيوب الأنفية.
- يساعد على فتح الشهية.
- ينظم ضغط الدم.
- يقوي ضربات القلب.
- يخفض من نسبة الكولسترول السيء في الجسم، ويرفع من نسبة الكولسترول الجيد.
- يشفي الجروح و يعالج الأنسجة التالفة، وينشط خلايا الجسم.
- يخفف من احتقان الحلق.
- يعالج الروماتيزم.
- يقي من حصوات المرارة
- ينشط الدماغ
- يحمي الجسم من البكتريا الضارة.
- يقي من أمراض تجلط الدم.
- يزيد من درجات التركيز.
- يساعد فى علاج أمراض البنكرياس.
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