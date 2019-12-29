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رياضة

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول ومانشستر سيتي

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:48 م
صدى البلد
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أحمد هاني
حقق فريق ليفربول، فوزًا صعبًا على وولفرهامبتون بهدف وحيد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب آنفيلد فى الجولة الـ20، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

ويواصل ليفربول صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 55 نقطة، متفوقًا على ليستر سيتي الوصيف بفارق 10 نقاط، وبفارق 14 نقطة عن مانشستر سيتي الثالث، بينما تجمد وولفرهامبتون في المركز السابع برصيد 30 نقطة.

وخاض ليفربول 19 جولة في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وحقق الفوز في 18 مباراة، بينما تعادل في مباراة واحدة أمام مانشستر يونايتد.

وجاء ترتيب الدوري الإنجليزي عقب نهاية مباريات اليوم كالاتي:

1- ليفربول 55 نقطة
2- ليستر سيتي 42 نقطة
3- مانشستر سيتي 41 نقطة
4- تشيلسي 35 نقطة
5- مانشستر يونايتد 32 نقطة
6- توتنهام 30 نقطة
7- ولفرهامبتون 29 نقطة
8- شيفيلد يونايتد 28 نقطة
9- كريستال بالاس 27 نقطة
10- ايفرتون 25 نقطة
11- نيوكاسل 25 نقطة
12- آرسنال 24 نقطة
13- بيرنلي 24 نقطة
14- برايتون 23 نقطة
15- ساوثهامبتون 22 نقطة
16- بورنموث 20 نقطة
17- وست هام 19 نقطة
18- أستون فيلا 18 نقطة
19- واتفورد 16 نقطة
20- نورويتش سيتي 13 نقطة
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