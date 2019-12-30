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تحركات برلمانية لمنع تداول الصابون السائل المغشوش.. نواب: يصيب السيدات بأمراض سرطانية خطيرة.. ومطالب بإطلاق حملات توعية للحد من شرائه

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 08:00 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
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حسن رضوان
رئيس تثقيف القومي للتغذية يكشف عن علاقة الصابون السائل بالسرطان
البرلمان يكشر عن أنيابه لمنع الصابون السائل المغشوش
يسبب السرطان.. تحرك عاجل من النواب بشأن استخدام الصابون السائل

أكد الدكتور مجدي نزيه، رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية، أن الصابون السائل الذي تستخدمه النساء في غسل الأواني والأطباق خطير بكل أنواعه لكن الأمر يحتاج لبحث ودراسة علمية لإثبات مدى خطورته بشكل علمي واضح.

وأوضح رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية لـ صدى البلد، أن كل أنواع الصابون السائل سواء المعروف أو المغشوش،تحتوي على مركبات كيميائية ضارة بالصحة، ولا يقتصر الأمر فقط على الصابون السائل الرخيص أو المغشوش، بل يشمل أيضًا الأنواع المعروفة .

وأوضح مجدي نزيه أن تأثير أضرار الصابون السائل على الإنسان تختلف من فرد لأخر، وفقًا للعديد من العوامل، فقد يكون خطيرًا ويسبب السرطان بالنسبة لشخص، لكن لا يكون له نفس التأثير على شخص آخر.

وأوصى رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية النساء بغسل الأيدي 5 مرات على الأقل بعد استخدام الصابون السائل، لأنه يظل عالق بالأيدي وبالأواني أيضًا.

أما عن الصابون الآمن فأكد مجدي نزيه أنه غالي الثمن لكنه متوفر في الأسواق وخالي من المواد الكيماوية، لكن لا يقبل عليه الكثيرون ولا يشتريه إلا من يضع صحته على رأس أولوياته.

وفي المقابل، تقدم النائب محمد المسعود، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيري الصحة والتموين، بشأن انتشار مصانع منظفات صناعية لا تلتزم بالموصفات القياسية ومنتجاتها مغشوشة تسبب أضرارا صحية.

وقال النائب، إنه انتشر في الأسواق بكثرة هذه الأيام، وجود صابون سائل مغشوش، وغير مطابق للمواصفات، وله أضرار خطيرة خاصة على السيدات، حيث يصيبهن بأمراض جلدية قد تصل إلى السرطان الجلدي.

وأضاف: "ملايين النساء المصريات معرضات للإصابة بأمراض جلدية خطيرة، لا سيما ربات البيوت اللائي يقضين أطول وقت ممكن في أعمال المنزل، والذي يتطلب استخدام الصابون السائل بكثرة في هذه الأعمال".

ولفت إلى أن المركز القومي للبحوث حذر من انتشار الصابون السائل المغشوش، لكونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات، مشددًا على ضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة عند استخدامه.

وتابع: "ليس السيدات فقط، ولكن حين يتم استخدام الصابون السائل في غسل المواعين، فإن الماء لا ينقي الأدوات بشكل نهائي، ولكن يظل الصابون السائل عالقًا بها لفترات طويلة، ويتناوله مستخدمو تلك الأداة".

وأشار إلى أنه وفق أطباء متخصصين، فإن الصابون السائل هو أهم مسببات السرطان منها الجلد والقولون والمعدة.

وفي السياق ذاته، حذرت إليزابيث شاكر عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، المواطنين من استخدام الصابون السائل بعد أن أكد المركز القومي للبحوث انتشار الصابون السائل المغشوش كونه أحد أهم مسببات سرطان الجلد، لدى السيدات المصريات.

وقالت "شاكر" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هناك عددا كبيرا من المواطنين يشترون عبوات الصابون السائل المغشوشة من البائعين الجائلين ومجهولة المصدر بشكل مباشر، مؤكدة ضرورة إحكام الرقابة من جانب الحكومة على هؤلاء وتوجيه العقوبات الرادعة لهم.

وطالبت عضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان أيضا بضرورة إطلاق حملات توعية للمواطنين حول أضرار شراء اي منتج من مصدر مجهول، اضافة إلى سرعة اعدام العبوات الفارغة من هذه المنتجات سواء كانت صابون او غيرها لعدم استخدامها مرة أخرى من جانب مصانع بير السلم.

وأكدت النائبة أن هذا الصابون السائل المتداول عبر بائعي الشوارع وغيرهم من مجهولي المصدر به أضرار جسيمة تؤثر على صحة المواطن.
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