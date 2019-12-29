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برلمان

مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:26 م
المهندس أشرف رشاد
المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن
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معتز الخصوصى/ عدسة عز حسين
قال المهندس أشرف رشاد، رئيس حزب "مستقبل وطن"، إن "حزبنا يتمسك بأي نظام انتخابي يحقق الالتزامات الدستورية، لكننا نؤيد القائمة المطلقة، وننتظر التوصل إلى توافق وطني بين الأحزاب السياسي حول النظام الانتخابى".

وأشار أشرف رشاد، في كلمته بجلسة الحوار الوطنى بين الأحزاب السياسية، إلى أن "مستقبل وطن" حزب سياسي لا يمثل الحكومة أو الدولة، مؤكدًا أننا حزب له تكتلاته وتشكيلاته فى الشارع، كما أننا نتحاور مع الأحزاب السياسية على الساحة.

وأوضح رئيس حزب "مستقبل وطن"، أن قوة الحزب داخل مجلس النواب عبر نوابه الذين يمثلون الأغلبية بالبرلمان، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك لجنة فنية قانونية ستتلقى مقترحات الأحزاب السياسية بشأن مشروعات القوانين المقدمة عن النظام الانتخابى.

ومن ناحية أخرى، أكد "أننا ننادي دائما بضرورة تجديد الخطاب الديني، خاصة أن الكلمة أخطر بشكل كبير من السلاح".

مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
مستقبل وطن: لا نمثل الحكومة وحزبنا له تكتلاته وتشكيلاته في الشارع.. صور
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