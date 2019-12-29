كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يقودان تشكيل العقد الأخير | تعرف عليه

نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأحد، التشكيل المثالي والأفضل للعقد الأخير، الممتد من عام 2010 حتى عام 2019.



وشهدت التشكيل تواجد 5 لاعبين لعبوا لصفوف نادي ريال مدريد ، منهم 3 باقيين في الفريق حتى الآن، و5 لاعبين لعبوا لصفوف نادي برشلونة منهم لاعب وحيد باقي في الفريق حتى الآن، ولاعب من نادي ليفربول.



وجاء التشكيل كالآتي:



في حراسة المرمى: إيكر كاسياس



خط الدفاع : فيليب لام - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو



خط الوسط: تشافي هيرنانديز - لوكا مودريتش - أندريس إنييستا



خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار - كريستيانو رونالدو



وينتهي هذا العقد بنهاية هذا العام ، بعد 10 أعوام شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة.