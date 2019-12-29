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رياضة

كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي يقودان تشكيل العقد الأخير | تعرف عليه

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:27 م
كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو و ليونيل ميسي
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إسماعيل محمود
نشرت مجلة فرانس فوتبول الفرنسية اليوم الأحد، التشكيل المثالي والأفضل للعقد الأخير، الممتد من عام 2010 حتى عام 2019.

وشهدت التشكيل تواجد 5 لاعبين لعبوا لصفوف نادي ريال مدريد ، منهم 3 باقيين في الفريق حتى الآن، و5 لاعبين لعبوا لصفوف نادي برشلونة منهم لاعب وحيد باقي في الفريق حتى الآن، ولاعب من نادي ليفربول.

وجاء التشكيل كالآتي:

في حراسة المرمى: إيكر كاسياس

خط الدفاع : فيليب لام - سيرجيو راموس - فيرجيل فان دايك - مارسيلو

خط الوسط: تشافي هيرنانديز - لوكا مودريتش - أندريس إنييستا

خط الهجوم: ليونيل ميسي - نيمار - كريستيانو رونالدو

وينتهي هذا العقد بنهاية هذا العام ، بعد 10 أعوام شهدت العديد من الأحداث الرياضية الهامة.
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