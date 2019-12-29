تماثلت للشفاء.. رحلة شروق من التعذيب إلى دار الأيتام في كفر الشيخ| صور

بعد أن تجرعت مرارة القسوة والتعذيب، هذه الطفلة الصغيرة، التي لم تكمل الـ 4 سنوات، نفذت وحدة حماية الطفل بمحافظة كفر الشيخ، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرياض، قرار النيابة العامة تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي، المحامي العام لنيابات كفر الشيخ الكلية، بإيداع الطفلة شروق التي تعرضت لتعذيب على يد إحدى السيدات المسئولة عن رعايتها، وشقيقها الرضيع، بدار الأمل لرعاية الأيتام بمدينة كفر الشيخ.





وتلقت شروق – ضحية التعذيب – العلاج اللازم بمستشفى كفر الشيخ، تحت إشراف الدكتور لطفي عبد السميع، مدير عام المستشفى، بعد حجزها بالمستشفى وتقديم كافة الرعاية الطبية لها، بناءً على تعليمات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الذي زارها في المستشفى، ووجه بحُسن رعايتها، وعلاجها، ومتابعته لحالتها يوميًا.





وتعود أحداث الواقعة، إلى قيام ربة منزل بإحدى قرى محافظة كفر الشيخ، بفقد أبسط معاني الإنسانية، وتجردت من مشاعر الرأفة والرفق، فأقدمت على تعذيب طفلة – تقوم برعايتها لسجن والدة الطفلة - بكي جسدها وأجزاء حساسة من جسمها بالنار، بحجة تهذيبها كونها تتبول على نفسها.





الطفلة "شروق" أوقعها حظها العسر، في كنف هذه السيدة المتهمة بتعذيبها، فهي طفلة عمرها 4 سنوات، تزوجت أمها برجل، مقيم بإحدى قرى مركز الرياض، وكانت تسكن مع أمها وزوج أمها، وسرعان، ما اتهمت أمها في قضية سرقة بالإكراه، وتنفذ حكمًا بالسجن عليها 7 سنوات.





وشاءت الأقدار، أن يدخل زوج أمها السجن، هو الآخر، ووالده - أيضًا- منذ شهور بسيطة، لتعيش الطفلة مع زوجة والد زوج أمها، فبدلًا من أن تحنو على هذه الطفلة البائسة، أذاقتها العذاب ألوانًا، وقامت بتعذيبها، وحرقها من أجزاء حساسة في جسدها، حتى سمع الجيران استغاثة الطفلة وأبلغوا الشرطة.





فلم يجد الجيران حلًا لإنقاذ هذه الطفلة، سوى إبلاغ العميد أيمن بكري، مأمور مركز شرطة الرياض، بقيام "ج.ح"، ربة منزل، 40 سنة، مقيمة بعمارات المثلث بالرياض، بالتعدي على طفلة تدعى "شروق" 4 سنوات، تقيم معها بالضرب وإحداث إصابات متعددة بها، وتم إخطار اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ بالواقعة.





انتقل النقيب جمال عبد الناصر، رئيس مباحث مركز الرياض، وتبين وجود آثار تعذيب وحروق بأماكن حساسة بجسدها، وتم نقل الطفلة المجني عليها إلى مستشفى كفر الشيخ العام، لتلقي العلاج اللازم، وأن المتهمة تقوم مسئولة عن رعاية الطفلة؛ لقضاء والدة المجني عليها عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات.



