"طب الأزهر" بالقاهرة تكرم المخلصين من أبناء مستشفى الحسين الجامعي

احتفلت إدارة مستشفى الحسين الجامعي، اليوم الأحد، بالعاملين المحالين إلى السن القانونية، إضافة إلى تكريم أسر المتوفين ممن أفنوا حياتهم في العمل بجد واجتهاد داخل مستشفى الحسين الجامعي.



حضر الاحتفالية، الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، والدكتور طارق سلمان، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور أحمد عبدالجليل، مدير مستشفى الحسين الجامعي، وكل من الدكتور فيصل زايد، والدكتور أحمد جمعة، نائبي مدير المستشفى.



وأعلن الحضور أن هذه الاحتفالية جاءت تحت عنوان "الطب والأخوة الإنسانية"، تقديرًا لجهود جميع العاملين المشهودة ودورهم الكبير في تطوير وتحسين الخدمة الطبية المقدمة للمترددين على المستشفى من المواطنين.



وأكد رئيس الجامعة أن تكريم العاملين اليوم هو تكريم للمستشفى كله، مشيدا بمستوى الجودة ومعايير الخدمة المقدمة، وقدم الشكر لجميع العاملين بالمستشفى وجميع الأطباء وهيئة التمريض، متمنيًا لهم مزيدًا من النجاح والتوفيق.



من جانبهم أعرب المكرمون من العاملين وأسرهم وجميع الحضور عن سعادتهم بهذا التكريم، وعن امتنانهم وشكرهم لتقدير رئيس الجامعة وقياداتها وإدارة المستشفى لهم.



يأتي هذا في إطار الحرص الدائم والمستمر على تكريم أبناء جامعة الأزهر ممن أسهموا خلال مسيرتهم العملية في النهوض والارتقاء بمستشفى الحسين الجامعي التابعة لكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة برئاسة الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة وعميد الكلية.