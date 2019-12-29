مفتي الجمهورية ينعى ضحايا حادث طريق دمياط - بورسعيد

نعى الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، ضحايا حادث أتوبيس طريق دمياط - بورسعيد، إثر تصادم مقطورة مع أتوبيس كان يقلُّ عاملات في طريقهن للعمل، ما أسفر عن مقتل 23 منهن.



وتوجه المفتي بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، داعيًا الله أن يتقبلهن عنده وينزلهن منازل الشهداء، وأن يشفي المصابين شفاءً عاجلًا لا يغادر سقمًا.



وقرر اللواء أركان حرب عادل الغضبان محافظ بورسعيد صرف 10000 جنيه إعانة لأسرة المتوفى فى حادث طريق بورسعيد - دمياط و30000 من المصنع الذي كان يعمل به.



كما قرر المحافظ صرف 15000 جنيه للمصابين كإعانة عاجلة تصرف وفورا.



وأعلنت د. سوسن حبيش، وكيل وزارة التضامن توجيه د. نيفين القباج وزيرة التضامن لتقديم مساعدات النكبة من مديريتي تضامن دمياط وبورسعيد مع تسريع إجراءات صرف المساعدات.



يذكر أن طريق بورسعيد دمياط السريع شهد حادثا مروعا عقب اصطدام مقطورة نقل بأتوبيس يقل العاملين بأحد المصانع.



ودفعت هيئة الإسعاف المصرية بسياراتها لنقل المصابين والوفيات إلى مستشفيات بورسعيد.



كانت حصيلة الحادث بلغت 23 متوفى و7 مصابين نقلوا جميعا إلى مستشفيات بورسعيد.