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فن

من قدام عمر افندى بتاع لندن| محمد إمام يمازح جمهوره بصورة جديدة

الأحد 29/ديسمبر/2019 - 10:46 م
محمد عادل إمام
محمد عادل إمام
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محمد بدران
نشر الفنان محمد إمام صورة جديدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام أثناء عطلته فى لندن.

وظهر محمد امام بإطلالة شتوية انيقة فى شوارع لندن حيث ارتدى جاكيت اسود، وبنطلون قماش، وكوفية، نالت إعجاب متابعيه.

وعلق محمد امام على الصورة قائلًا "من قدام عمر افندى بتاع لندن"

كان الفنان محمد إمام، أعلن عن طرح فيلمه الجديد " لص بغداد " بدور العرض السينمائي في يناير 2020.

يذكر أن فيلم لص بغداد أول عمل أكشن كوميدي لياسمين رئيس، ومن المقرر أن تظهر بشخصية مختلفة ستكون مفاجأة للجمهور بعد اللوك الذي ظهرت به على البوستر الرسمي للفيلم.

ويدور فيلم لص بغداد حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم في البحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى وتأليف تامر إبراهيم وإنتاج سينرجى فيلمز، ويشارك فى بطولته فتحي عبد الوهاب وأمينة خليل ومحمد عبد الرحمن.
من قدام عمر افندى بتاع لندن| محمد إمام يمازح جمهوره بصورة جديدة
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