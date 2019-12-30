مفيدة ولذيذة.. طريقة تحضير كيك الأناناس وجوزالهند

يعد الكيك من الأكلات اللذيذة، التى يمكن تناولها فى جميع الأوقات،



لذلك سنقدم لكم طريقة تحضير الكيك بالأناناس وجوز الهند اللذيذ على طريقة الشيف غادة التلى.



مكونات كيك الأناناس وجوز الهند:-

- 2 كوب دقيق

- كوب سكر

- كوب زيت

- 4 بيضات

- فانيليا

- ربع كوب ماء

- ملعقة صغيرة بيكنج بودر

- ملعقة صغيرة بيكينج صودا

- كوب أناناس

- كوب جوز هند

- ثلاثة أرباع كوب عين جمل

- ماء كمبوت الأناناس

- سكر بودرة

طريقة تحضير كيكة الأناناس وجوز الهند:-



* يخفق الزيت مع السكر حتى يذوب السكر وتضاف الفانيليا مع استمرار الخفق



* يخلط الدقيق مع البيكنج بودر والصودا ويضاف الخليط الى العجان مع استمرار العجن



* يضاف الماء ويعجن ثم يضاف جوز الهند ومكعبات الأناناس وعين الجمل المجروش



* تدهن الصينية بزبدة ودقيق ويصب فيها الخليط وتدخل الفرن ثم تقدم



