AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

إبراهيم أبو كليلة: حبس المدير الفني والمدرب لمنتخب مصر لرفع الأثقال 4 أيام

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 04:01 ص
أرشيفية
أرشيفية
Advertisements
محمد حليم قنديل
قال إبراهيم أبو كليلة، نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، إنه تم حبس المدير الفني والمدرب لمنتخب مصر لرفع الأثقال 4 أيام.

وأضاف إبراهيم أبو كليلة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يوجد 17 كشفا بهم تزوير وليس عليهم توقيعات اللاعبين داخل الاتحاد.

وأوضح نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، أن الواقعة كانت عن طريق تزوير كشوف خاصة بمكملات للاعبين.

وأشار إلى أن، التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن، مضيفا أن لعبة رفع الأثقال من الألعاب التى لها ثقل فى المجتمع بأكمله.


وكان قد أكد الكابتن محمد إحسان، بطل العالم فى رفع الأثقال، أن هناك 16 عينة إيجابية منشطات من 2013 حتى 2019، فى عهد محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال.

وأضاف بطل العالم فى رفع الأثقال، أن هناك حالتين فى 2013، و حالة فى 2015، 7 في 2016 و6 فى 2019.

وأشار بطل العالم فى رفع الأثقال، إلى أن محاسبة الاتحاد أول بأول للاعبين كان سيمنع هذه الأشياء، وكشف أن محجوب سبب رئيسي فى مشكلة توقف الاتحاد لمدة عامين.

وكشف بطل العالم فى رفع الأثقال، أنه تم وقفه من قبل بسبب المنشطات وتم التحقيق معه فى عهد محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال.

وأوضح بطل العالم فى رفع الأثقال أن، قرار وقف الاتحاد يعتبر تدميرا للعبة بالكامل، وأن ما تم يتسبب بمشكلات كثيرة للاعبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المنشطات تدمر أبطال مصر.. وزير الرياضة يضع الجميع أمام النيابة العامة.. تفاصيل

الرياضة المصرية إلى أين .. أزمة المنشطات لا تنتهى وأبطال الكونغ فو والاثقال ضحية

إهدار للمال العام .. وزير الرياضة يتوعد مخالفات الاتحادات في خطاب رسمي

اتحاد رفع الأثقال: استفدنا 3 بميداليات أولمبية من عمليات فحص المنشطات

مشادة كلامية بين رئيس اتحاد رفع الأثقال وبطلة العالم .. فيديو

بطل عالم في رفع الأثقال: 16 عينة إيجابية منشطات من 2013 حتى 2019

ترشيحاتنا

الظهور الأول لـ السقا وزوجته على قناة cbc ليلة رأس السنة.. صور وفيديو

أخبار الحوادث.. النائب العام يصدر قرارا بشأن حادث تصادم بورسعيد | حبس المدير الفنى ومدرب منتخب مصر لرفع الأثقال

بعد صورتها شبه العارية.. قطيعة بين لينا الفيشاوي ووالدها .. تفاصيل

هل يجوز قراءة تفسير القرآن من غير وضوء ؟

«من أنتم».. قذاف الدم يكشف سبب مقولة القذافي الشهيرة |شاهد

سعد سمير يضع مسئولي الأهلي في مأزق | تفاصيل مثيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

بـ فستان شفاف قصير | شاهد أحدث ظهور لـ روبي مع عائلتها

النائب العام: الطب الشرعي أثبت تعاطي سائق النقل المتسبب فى حادث بورسعيد للحشيش