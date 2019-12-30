إبراهيم أبو كليلة: حبس المدير الفني والمدرب لمنتخب مصر لرفع الأثقال 4 أيام

قال إبراهيم أبو كليلة، نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، إنه تم حبس المدير الفني والمدرب لمنتخب مصر لرفع الأثقال 4 أيام.





وأضاف إبراهيم أبو كليلة، خلال تصريحات تليفزيونية، أنه يوجد 17 كشفا بهم تزوير وليس عليهم توقيعات اللاعبين داخل الاتحاد.





وأوضح نائب رئيس اتحاد رفع الأثقال، أن الواقعة كانت عن طريق تزوير كشوف خاصة بمكملات للاعبين.





وأشار إلى أن، التحقيقات ما زالت مستمرة حتى الآن ، مضيفا أن لعبة رفع الأثقال من الألعاب التى لها ثقل فى المجتمع بأكمله .









وكان قد أكد الكابتن محمد إحسان، بطل العالم فى رفع الأثقال، أن هناك 16 عينة إيجابية منشطات من 2013 حتى 2019، فى عهد محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال.





وأضاف بطل العالم فى رفع الأثقال، أن هناك حالتين فى 2013، و حالة فى 2015، 7 في 2016 و6 فى 2019.





وأشار بطل العالم فى رفع الأثقال، إلى أن محاسبة الاتحاد أول بأول للاعبين كان سيمنع هذه الأشياء، وكشف أن محجوب سبب رئيسي فى مشكلة توقف الاتحاد لمدة عامين.





وكشف بطل العالم فى رفع الأثقال، أنه تم وقفه من قبل بسبب المنشطات وتم التحقيق معه فى عهد محمود محجوب، رئيس اتحاد رفع الأثقال.



