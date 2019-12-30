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مرأة

يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

الإثنين 30/ديسمبر/2019 - 01:45 ص
اضرار الصابون السائل
اضرار الصابون السائل
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رشا عوني
انتشرت خلال الأيام الماضية العديد من التحذيرات بشأن استخدام الصابون السائل في تنظيف الاطباق و الأواني، حيث أنه يحتوي على مواد كيماوية تسبب الإصابة بالسرطان على المدى البعيد .

وبعد التحذير من الصابون السائل، قال الدكتور مجدي نزيه رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية أن مسألة الصابون السائل تحتاج دراسات وأبحاث علمية لإثبات مدى خطورته بشكل واضح وصريح.

وفي تصريح ل صدى البلد ، أوصى رئيس وحدة التثقيف الغذائي بالمعهد القومي للتغذية ، النساء بغسل الأيدي 5 مرات على الأقل بعد استخدام الصابون السائل، لأنه يظل عالق بالأيدي وبالأواني أيضًا.

أما عن الصابون الآمن فأكد مجدي نزيه أنه غالي الثمن لكنه متوفر في الأسواق وخالي من المواد الكيماوية، لكن لا يقبل عليه الكثيرون ولا يشتريه إلا من يضع صحته على رأس أولوياته.

وأشار مجدي نزيه إلى أن كل انواع الصابون السائل سواء المغشوش أو المعروف تحتوي على مواد كيماوية خطيرة على الإنسان ، لكن يختلف تأثيره من شخص إلى آخر .
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يسبب السرطان.. مجدي نزيه لـ النساء: اغسلن أيديكن 5 مرات بعد الصابون السائل

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