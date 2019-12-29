التونسي أيوب مشارك أولى صفقات الحرس في يناير

اقترب نادى حرس الحدود من التعاقد مع اللاعب التونسي أيوب مشارك على سبيل الإعارة من الإفريقي خلال انتقالات يناير .
ويلعب مشارك في مركز خط الوسط المهاجم وهو مواليد ٩٧ وتدرب مع الحرس خلال الأيام الماضية ونال إعجاب الجهاز الفني .
ويتدرب الفريق العسكرى حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس القادم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
وخاض الحرس مباراة ودية عصر اليوم أمام الجمارك انتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد.
ويحتل الفريق العسكري المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة .
ويلعب مشارك في مركز خط الوسط المهاجم وهو مواليد ٩٧ وتدرب مع الحرس خلال الأيام الماضية ونال إعجاب الجهاز الفني .
ويتدرب الفريق العسكرى حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس القادم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .
وخاض الحرس مباراة ودية عصر اليوم أمام الجمارك انتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد.
ويحتل الفريق العسكري المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة .