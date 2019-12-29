التونسي أيوب مشارك أولى صفقات الحرس في يناير



وخاض الحرس مباراة ودية عصر اليوم أمام الجمارك انتهت بفوزه بخمسة أهداف دون رد.



ويحتل الفريق العسكري المركز الحادى عشر فى جدول المسابقة برصيد 11 نقطة .

اقترب نادى حرس الحدود من التعاقد مع اللاعب التونسي أيوب مشارك على سبيل الإعارة من الإفريقي خلال انتقالات يناير .ويلعب مشارك في مركز خط الوسط المهاجم وهو مواليد ٩٧ وتدرب مع الحرس خلال الأيام الماضية ونال إعجاب الجهاز الفني .ويتدرب الفريق العسكرى حاليا بالإسكندرية استعدادا لمباراة بيراميدز المقرر لها يوم الخميس القادم على ستاد حرس الحدود ضمن مباريات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدورى الممتاز .